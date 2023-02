Continuano le presentazioni dei candidati comaschi alle, ormai prossime, elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio. Questa volta tocca a Valeria Benzoni, del Partito Democratico ed ex sindaco di Lomazzo; a Raffaele Erba, già consigliere regionale pentastellato e volto noto della politica comasca; e a Giuseppe Piccione, ex maresciallo dei Carabinieri e luogotenente dei Carabinieri in congedo inserito nella lista Fontana Presidente.

Elezioni Lombardia 2023: Benzoni (PD), Erba (M5S) e Piccione (Fontana) si presentano

Ecco il quinto gruppo di politici comaschi e le loro motivazioni nel candidarsi.

Valeria Benzoni

Valeria Benzoni corre con il Partito Democratico per un ruolo in Consiglio regionale l’ex sindaco di Lomazzo Valeria Benzoni, 55 anni.

Raffaele Erba

Il consigliere regionale uscente del Movimento 5 Stelle, Raffaele Erba, 43 anni, di Erba, tenta la riconferma a Palazzo Lombardia. Dopo cinque anni in Consiglio regionale ci riprova come esponente pentastellato, questa volta in coalizione con il centrosinistra che sostiene il candidato presidente alla Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.

Giuseppe Piccione

Il candidato Giuseppe Piccione si presenta. 74 anni, residente ad Arcisate, in provincia di Varese, ha una laurea ad honorem in Scienze economiche e Sociali. E’ stato maresciallo dei Carabinieri e luogotenente dei Carabinieri in congedo. E’ Cavaliere della Repubblica. Tra le precedenti esperienze politiche di Piccione, c’è la candidatura alla Camera per il Partito Socialista Democratico Italiano nel 1987. E ora è tra i candidati in corsa nella lista Fontana Presidente - Lombardia Ideale, che sostiene il presidente uscente Attilio Fontana alle elezioni regionali.

