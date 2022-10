Sono in arrivo importanti contributi economici da Regione Lombardia in aiuto dei Vigili del fuoco: solamente la scorsa settimana l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, annunciava l'assegnazione di 2 milioni di euro di contributi a 60 distaccamenti volontari, di cui 7 comaschi. Non poteva mancare in quest'ambito il commento deputato erbese e vice Segretario regionale della Lega Lombarda Eugenio Zoffili.

Finanziamenti regionali ai Vigili del fuoco, Zoffili: "Grazie alla Lega mezzo milione a Como, Lecco e Sondrio per i nostri volontari"

"Quasi mezzo milione di euro stanziati da Regione Lombardia per i Vigili del Fuoco Volontari delle province di Como, Lecco e Sondrio. Una somma importante, che è il risultato del lavoro della squadra regionale leghista, finalizzato dal nostro assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Il bando ha assegnato ben 2 milioni di euro di contributi a 60 distaccamenti in tutta la Lombardia, un quarto dei quali sono indirizzati al collegio nel quale mi onoro di essere appena stato rieletto".

Ha esordito così, Zoffili, commentando il contributo che permetterà ai distaccamenti volontari di dotarsi di nuovi mezzi e strumentazioni tecniche. E poi ha continuato elencando i distaccamenti e relative cifre.