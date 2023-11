Quali sono le scuole più difficili in provincia di Como? Ecco la classifica di Eduscopio

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato le migliori scuole superiori della provincia di Como e ora torniamo sull'argomento, ma prendendo come focus un aspetto diverso, ovvero quello della difficoltà delle nostre scuole, ovvero quelle alle quali gli studenti si iscrivono, ma nelle quali fanno fatica a completare il percorso senza bocciature. Un parametro importante, che fa anche capire quali sono le scuole più inclusive rispetto a quelle più selettive... insomma che non guardano in faccia a nessuno.

Dopo le migliori, vi raccontiamo le scuole più difficili

Dopo aver analizzato i dati di Eduscopio 2023 sulle migliori scuole di Como e provincia, abbiamo voluto approfondire l'argomento per cercare di capire quanti studenti iscritti al primo anno in un determinato istituto secondario di II grado hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo.

In altre parole, la variabile trattata non è tanto la difficoltà della scuola in sé, ma la bravura e la costanza degli alunni che, dopo aver scelto quel determinato indirizzo, portano a termine il percorso di studi senza alcun tipo di intoppo. Questo è ciò che è emerso in base alle statistiche raccolte dalla ricerca della Fondazione Agnelli.

Scuole superiori comasche, la classifica Eduscopio 2023

La scorsa settimana è stata resa nota dalla Fondazione Agnelli l'edizione 2023/2024 di Eduscopio, la ricerca che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

Nella provincia di Como è emerso che, ad avere il miglior indice FGA (ossia un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti), è stato il liceo scientifico "Enrico Fermi" di Cantù.

La classifica delle scuole più difficili a Como e provincia

Dai dati della ricerca della Fondazione Agnelli, però, si possono estrapolare anche altre tipologie di graduatorie che mettono a confronto i vari istituti scolastici di II grado della nostra provincia. Questa volta abbiamo voluto proporvi i dati relativi alla percentuale dei diplomati in regola.

Si tratta di un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, significa che la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, invece, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

In questo caso, però, a conquistare il primo posto della classifica è il Cardinal Ferrari di Cantù: il suo indirizzo linguistico, infatti, è quello col più alto tasso di studenti che, una volta iscritti alla scuola, raggiungono il termine degli studi arrivando al diploma. Al contrario, invece, è la Magistri Cumacini quella che presenta il tasso di studenti che hanno affrontato un percorso lineare più basso.

I dati del Cardinal Ferrari

La Magistri Cumacini

Qui di seguito, vi abbiamo riportato le classifiche delle scuole superiori di Como e provincia, suddivise per indirizzo scolastico, in base al parametro della percentuale di diplomati in regola.

Classico

Scientifico

Scientifico - Scienze Applicate

Scienze Umane

Scienze Umane - Economico Sociale

Linguistico

Artistico

Tecnico - Economico

Tecnico - Tecnologico