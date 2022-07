Albese Volley Alice Nardo cala il tris vincente con la giovane Italia e chiude al primo posto il girone

Albese Volley si è chiusa la fase eliminatoria della rassegna continentale Under21 in Puglia.

Albese Volley domani, sabato 16 le azzurre giocheranno in semifinale ale ore 17.30 contro la Turchia

Ancora una vittoria per l'Italia di Alice Nardo la giovane schiacciatrice dell'Albese Volley che sta partecipando da protagonista ai campionati Europei Under21 in Puglia. Ieri sera terzo successo di fila per le azzurre che hanno battuto con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 la Serbia vincendo così la Pool 1. Oggi l'Italia di Alice osserverà una giornata di riposo per poi tornare in campo domani alle 17.30 contro la Turchia per la prima delle due semifinali. Nell'altra semifinale la Polonia sfiderà la Serbia. In palio la finalissima per l'oro di domenica 17.

Questo il commento di Alice Nardo dopo la vittoria di ieri sera: "E’ stata una partita incredibile ed emozionante. Il pubblico è stato fantastico e ci ha aiutato tantissimo quando eravamo sotto 2-0 , ma l'abbiamo ribaltata e siamo felicissime. Ci portiamo a casa questo primo posto e ora pensiamo alla semifinale di sabato”.

Le 12 azzurre convocate

Palleggiatrici: Valentina Bartolucci, Sofia Monza

Opposti: Binto Diop, Giorgia Frosini

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi

Centrali: Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor

Libero: Martina Armini

Lo staff azzurro

Coach Luca Pieragnoli; vice Stefano Saja; assistente Matteo Ingratta.

IL CALENDARIO

Pool I: Italia, Serbia, Austria, Ucraina

1° turno – 12 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Italia – Ucraina 3-1, Austria-Serbia 0-3

2° turno – 13 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Austria – Italia 0-3, Serbia-Ucraina 3-0

3°turno – 14 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30 Ucraina – Austria 3-1

Ore 20.00 Italia-Serbia 3-2 (23-25, 13-25, 25-17, 25-17, 21-19)

Pool A Classifica: Italia 9; Serbia 6 punti; Ucraina 3; Austria 0

Pool B Classifica: Polonia 9; Turchia 6; Danimarca 3; Israele 0.

Pool B 3°turno – 14 luglio

Ore 17.30 Danimarca-Turchia 0-3

Ore 20 Polonia-Israele 3-0

Semifinali 1°-4° posto – 16 luglio - Pala Tatarella - Cerignola

ore 17.30 – 1ª Pool Italia - 2 ª Pool II Turchia

ore 20.00 – 1ª Pool II Polonia - 2 ª Pool I Serbia

Finale 3°-4° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 17.30

Finale 1°-2° posto – 17 luglio 2022 - Pala Tatarella - Cerignola

Ore 20.00