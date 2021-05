Albese Volley ancora un buon test per la Tecnoteam contro la Picco Lecco

Albese Volley ieri sera amichevole di lusso per il team brianzolo di B1 donne.

Albese Volley per la squadra di coach Mucciolo sabato 8 a Biella ultimo allenamento congiunto prima dei playoff

Prosegue senza soste la marcia di avvicinamento dell’Albese Volley verso il debutto nei playoff di serie B1 femminile. Ieri sera la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo ha giocato il suo quarto test amichevole ospitando la Picco Lecco alla palestra Pedretti ovviamente a porte chiuse. Si è trattato del return match dell’allenamento congiunto disputato poche settimana fa al Bione e chiuso 3-2 per le lecchesi. Ieri sera ancora una volta si è imposta la Picco con il punteggio di 1-3 in un allenamento disputato su 4 set due giocati ai 25 punti e due ai 15. In casa Albese ampia rotazione del roster a disposizione per coach Mucciolo che ha tenuto a riposo precauzionale solo la centrale Badini e la banda Bocchino. Nel complesso un altro utile test in vista come detto del debutto nel 1° turno dei playoff in programma sabato 15 maggio sul campo di Ostiano (gara di ritorno il 22 maggio ad Albese). Ricordiamo che la vincente di questa serie sfiderà nel secondo turno la vincente della serie Esperia Cremona-Visette Settimo Milanese. Ricordiamo inoltre che dopo i primi quattro test amichevoli con Settimo Torinese, Lecco, Trecate e ancora on Lecco ieri, la Tecnoteam tornerà in campo per un quinto allenamento congiunto sabato 8 maggio a Biella, ultimo test a una settimana dai playoff promozione in A2.