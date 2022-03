Albese Volley coach Cristano Mucciolo: "Abbiamo giocato una stagione strepitosa, complimenti a tutti"

pallavolo femminile news

Albese Volley "Ci dispiace essere stati eliminati, ma sapevamo che sarebbe successo prima o poi e lo abbiamo fatto a testa alta davanti ai nostri tifosi"

E' ancora fresca l'eliminazione dai playoff in casa dell'Albese Volley da quei suoi primi playoff conquistati con pieno merito da matricola nel campionato di serie A2 femminile. Sono ancora fresche e vive anche l'emozioni dell'ultima partita, persa mercoledì sera a Casnate, ultimo capitolo di una stagione speciale, intensa e giocata da protagonista dalla Tecnoteam. Una neopromossa terribile che ha saputo prima salvarsi con largo anticipo, poi conquistarsi sul campo il biglietto per le finali di Coppa Italia di categoria e infine anche quello prestigiosissimo per i playoff dove appunto è stata eliminata in due partite degli ottavi di finale dal Sassuolo. Poco male per l'ultima tappa, quel che resta è il lungo viaggio vissuto a vele spiegate e ricco di soddisfazioni come ammette un soddisfatto coach Cristiano Mucciolo:

"Diciamo che ci sarebbe piaciuto uscire così… Non che volevamo perdere ci mancherebbe altro ma siccome nei playoff se non perdi mai significa che allora vinci il campionato...e dai sarebbe stato molto difficile… vuol dire che se dovevamo uscire era giusto farlo così per mano di una grande squadra, molto forte come il Sassuolo. Merito a loro ma ci hanno fatto molto piacere i tanti complimenti che anche loro ci hanno dispensato a fine partita. Ovviamente dispiace perdere e uscire, è normale ma sapevamo che prima poi doveva succedere. Alle ragazze alla vigilia avevo detto di provare a scendere in campo per divertirci e giocare una bella partita con la speranza di vincere davanti al nostro pubblico. Purtroppo è arrivata una sconfitta che accettiamo con onore e il sorriso perché, comunque sia, abbiamo fatto davvero una grande stagione. Complimenti a tutte le ragazze specialmente a chi si è divisa con la professione. Ripeto ci dispiace essere usciti ma lo abbiamo fatto a testa alta davanti a un palazzetto pieno e dopo una stagione strepitosa. Noi allenatori e staff siamo sempre a disposizione della società e delle ragazze per fare il miglior lavoro possibile: ecco perché adesso non sono contento tanto per me ma soprattutto per le giocatrici, per la società per i tifosi e per tutte quelle persone che ci hanno aiutato per questa prima stagione in serie A. Dietro c'è stato un grande lavoro di tutti, messo a punto in poco tempo. Complimenti a tutti".