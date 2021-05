Albese Volley, coach Cristiano Mucciolo su gara1: “Dovremo giocare una partita super attenta”

Albese Volley: oggi, sabato 15 maggio 2021, alle 20.30 il club brianzolo apre il 1° turno di playoff di B1 donne a Ostiano.

Albese Volley “Ci siamo preparati bene, siamo favoriti ma è una partita con tantissime insidie”

Dopo un mese e mezzo di stop torna finalmente a giocare una partita ufficiale l’Albese Volley che, arrivata seconda nel girone B1, oggi apre il suo tabellone di playoff di serie B1 femminile andando a rendere visita per il 1° turno all’Ostiano formazione cremonese arrivata al terzo posto nel girone B2. La formula prevede due gare con eventuale Golden set: come detto gara1 oggi sabato 15 maggio alle ore 20.45 al PalaVacchelli mentre gara2 è in programma sabato 22 alla palestra Pedretti di Albese entrambe a porte chiuse. In caso di parità come detto si andrà al golden set. Chi vince questa serie sfiderà nel secondo turno la vincente della serie tra Visette Settimo Milanese ed Esperia Cremona con quest’ultima data come grande favorita.

La presentazione del match nelle parole di coach Cristiano Mucciolo

Dopo una lunga serie di amichevoli la Tecnoteam non vede l’ora di scendere in campo per iniziare i playoff come confida coach Cristiano Mucciolo che presenta la sfida di oggi: “Ci siamo preparati bene, siamo in un buon momento ora dobbiamo tirare fuori tutto . E’ stato un anno strano e difficile per tutti non solo per noi ma ora dovremo, come ho detto alla squadra, tirare fuori tutto quello che abbiamo, in queste partite decisive per la nostra stagione a prescindere da tutto quello che è stato fatto fino ad ora. Ecco perchè siamo tutti carichi e determinati per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Già da oggi contro Ostiano, il primo ostacolo in questo primo turno di playoff: è una buonissima squadra che gioca bene, è abbastanza giovane e ha alcuni attaccanti di assoluto livello. Inoltre giocare la prima partita fuori casa dopo un mese e mezzo è complicato. Poi questa formula di giocarsi il passaggio solo in due partite complica ulteriormente le cose e assottiglia i livelli. Penso che loro hanno il vantaggio di giocare spensierate e senza nulla da perdere perchè almeno sulla carta noi siamo favoriti. Ecco perchè dobbiamo essere bravi a giocare una partita super attenta perchè le insidie sono molto alte. Concentrazione e attenzione conteranno ancora di più della componente tecnica perchè penso sarà una partita molto mentale”.

Oggi ore 20.30 gara1 1° turno playoff serie B1

Ostiano Volley – Tecnoteam Albesevolley