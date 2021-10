Albese Volley coach Cristiano Mucciolo: "Vincere davanti ad un pubblico così è stato ancora più bello"

Pallavolo femminile news dal campo

Albese Volley in casa del club brianzolo si parla ancora del primo successo stagionale in serie A2 femminile.

Albese Volley in casa del club brianzolo si parla ancora del primo successo stagionale in serie A2 femminile.

Albese Volley il tecnico della Tecnoteam: "Ora prepariamoci per la sfida di domenica prossima a Udine perchè sarà durissima"

Archiviata con grande soddisfazione la prima vittoria stagionale ottenuta domenica scorsa davanti a oltre 300 spettatori presenti al palzzett di Casnate, l'Albese Volley è tornata in palestra per incominciare a preparare il prossimo impegno che domenica 24 ottobre la vedrà per il terzo turno d'andata del campionato di serie A2 femminile rendere visita alla capolista solitaria del girone B la quotata Cda Talmassons Udine. Il coach della Tecnoteam Cristiano Mucciolo non nasconde l'impegno ma nemmeno la soddisfazione della prima vittoria stagionale in A2:

"Sappiamo che domenica a Udine sarà durissima ma per ora ci godiamo questa prima vittoria e iniziamo a preparare la prossima sfida. La vittoria di domenica scorsa è stata davvero bella e speciale perché conquistata davanti a un palazzetto pieno e a un pubblico caloroso. Un'atmosfera bellissima ed era importante muovere la classifica ma vincere così è stato ancora più bello. Sono soddisfatto perché abbiamo giocato con grande voglia di riscattare la partita d'esordio a Soverato pur sapendo che avevamo disputato una buona gara ma potevamo fare meglio. Contro Club Italia siamo migliorati e soprattutto nei momenti topici siamo stati bravi. Queste partite contro le squadre giovani devi giocarle puntando soprattutto sul tuo modo di giocare e ci siamo riusciti. Allora godiamoci questi due punti e pensiamo a preparare la prossima partita che sarà durissima domenica 24 in quel di Udine".

CLASSIFICA

Cda Talmassons 6; Eurospin Ford Sara Pinerolo 5; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 4; Ranieri International Soverato 3; Itas Ceccarelli Group Martignacco 3; Tecnoteam Albese Volley Como 3; Lpm Bam Mondovi’ 3; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Egea Pvt Modica 0; Anthea Vicenza 0; Club Italia Crai 0.

Programma del 3° turno girone B

Domenica 24/10 ore 17.00

Lpm Bam Mondovi’ – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania ore 16.00

Ranieri International Soverato – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Cda Talmassons – Tecnoteam Albese Volley Como

Club Italia Crai – Anthea Vicenza sab 23/10 ore 16.00

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Egea Pvt Modica ore 15.30

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco