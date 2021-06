Albese Volley Cristiano Mucciolo coach Tecnoteam: "Servirà un'altra prova di grande concentrazione"

Albese Volley vigilia serena in casa del club brianzolo prima del return match di semifinale playoff.

Albese Volley "L'Esperia è forte e può punirci ecco perchè dovremo essere molto attenti"

E' già vigilia per l'Albese Volley che, archiviata con moderata soddisfazione la bella vittoria in gara1 di semifinale playoff, domani tornerà in campo per ospitare alla palestra amica della Pedretti il return match contro l'Esperia Cremona che vale il passaggio alla finalissima di B1 femminile. La partita si giocherà ancora a porte chiuse mercoledì 9 giugno alla Pedretti alle ore 21 e deciderà la squadra che sfiderà la Picco Lecco che è già volata in finale eliminando Palau. In casa della Tecnoteam oggi è giornata di allenamenti e di pre gara in palestra agli ordini di un concentratissimo coach Cristiano Mucciolo:

"Abbiamo due allenamenti prima del match di domani come era nelle previsioni. Una vittoria importante quella di sabato scorso, siamo contenti ma sappiamo che non è finita qua. Ecco perché non dobbiamo perdere la concentrazione e restare molto attenti perché Cremona è squadra forte che gioca bene e ha giocatrici interessanti. La nostra vittoria esterna è stata frutto di un'ottima prova corale ma dobbiamo riproporla anche domani perché altrimenti l'Esperia potrebbe punirci. Ecco perchè dovremo fare molta attenzione. Non è finita assolutamente".

Già perchè domani sera ci sarà in palio un posto per la finalissima che vale la promozione in A2