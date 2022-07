Albese Volley, è la schiacciatrice brasiliana Mariana Cassemiro la ciliegina sulla torta della Tecnoteam

Albese Volley: la società brianzola di A2 donne chiude il mercato con un colpo grosso a tinte verde-oro.

Albese Volley: l'esperta giocatrice sudamericana va a rinforzare il team di coach Chiappafreddo dall'alto del suo talento e di una lunga carriera alle spalle

La ciliegina sulla torta del già ghiotto mercato estivo dell'Albese Volley arriva direttamente dal Brasile. Già perché la società del presidente Graziano Crimella oggi ha annunciato l'ultimo acquisto che completa il nuovo roster della Tecnoteam 2022/23 ed è un'autentica bomba: si tratta della schiacciatrice brasiliana Mariana (Mari) Alves Cassemiro. Un colpaccio quello messo a segno dal Ds Mozzanica che porta alla corte di coach Mauro Chiappafreddo una giocatrice molto esperta (nata il 27 marzo 1987) e di talento con una lunga carriera alle spalle. Cassemiro arriva dal campionato polacco ma ha indossato la maglia verde oro del Brasile in varie competizioni internazionali.

Tutte credenziali che soddisfano il presidente Crimella e il Ds Mozzanica, veri artefici dell'ingaggio l'ingaggio di Cassemiro ma anche coach Chiappafreddo che ha così commentato :"Un acquisto di valore per il nostro organico. Sono contento, è una giocatrice che si "sente" sempre in campo: aiuto alle compagne, qualità e punti. Ho avuto ottime referenze su di lei, ho visto tanti filmati. Credo - aggiunge - che abbiamo fatto davvero un'ottima scelta".

L'ingaggio di Cassemiro chiude come detto il roster 2022/23 della Tecnoteam che in precedenza aveva visto gli innesti della schiacciatrice comasca Valentina Cantaluppi, classe 2004, delle giovani Giorgia Bernasconi ed Elena Radice, della palleggiatrice bergamasca Claudia Nicoli, delle opposte Federica Stroppa, bresciana classe 97 e della trentina classe 2003 Alessia Conti, dell'esperta palleggiatrice Cecilia Nicolini, senza dimenticare i ritorni di Beatrice Badini ed Elena Rolando così come i rinnovi delle due bande Alice Nardo e Chiara Pinto, oltre a quelli delle centrali Michela Gallizioli e Martina Veneriano.