Albese Volley, Graziano Crimella: "Il 2021 un anno speciale, ora sono certo vinceremo ancora la battaglia contro il Covid"

Albese Volley: il messaggio social del presidente della società brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley: intanto la squadra si appresta a tornare in palestra

L'Albese Volley ha salutato il 2021, un anno davvero speciale coronato con la promozione in A2, per poi brindare al 2022 con la speranza di tornare presto a giocare. Dopo lo stop per alcuni casi di positività al Covid, la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha svolto già a fine dicembre alcuni allenamenti e ora si appresta a tornare in palestra in vista del primo impegno ufficiale dell'anno nuovo previsto per il 3° turno di ritorno in casa contro la Talmassons. La data segnata sul calendario è quella di giovedì 6 gennaio ma si attende la conferma perché potrebbe slittare a domenica 9 come il resto delle gare in cartellone. Intanto il presidente Graziano Crimella ha voluto inviare il suo personale saluto e gli auguri per l'anno nuovo via social a tifosi e società con la speranza di poter tornare presto in campo.

Il messaggio del presidente Graziano Crimella

"Un altro anno è terminato. È stato un anno speciale per il CS ALBA. Dopo molti anni abbiamo raggiunto la serie A. Voglio ringraziare tutti, dalle atlete attuali e quelle passate, lo staff, i preparatori, i fisioterapisti ed i dirigenti tutti. Questo nuovo anno sportivo è cominciato nel migliore dei modi, anche grazie ai molti volontari che ci danno una mano importante. Nuovi sponsor si sono aggiunti ai vecchi consentendoci di affrontare questo nuovo impegnativo campionato. Voglio ringraziare in primis il ns. sindaco Carlo Ballabio per il supporto che ci ha sempre fornito e anche l’ex l’assessore allo sport di Como Marco Galli che ci ha consentire dì giocare al Palafrancescucci. Ora il Covid ci ha di nuovo fermato ma lo stiamo superando. Sono certo che vinceremo anche questa battaglia. Auguri di buon anno a tutti. Ci rivediamo al palazzetto". Il Presidente Graziano Crimella

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Cda Talmassons 29; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno; **due partite in meno

Programma del 3° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Giovedì 6 gennaio ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Talmassons

Domenica 9 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Domenica 9 gennaio ore 17:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato

Anthea Vicenza – Club Italia Crai

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco

Verso la finale di Coppa Italia di serie A2 donne

Intanto giovedì 6 gennaio si giocherà la finale di Coppa Italia di serie A2 femminile a Roma tra Omag MTS San Giovanni in Marignano, che ha battuto in semifinale Macerata per 3-0, e la Banca Valsabbina Millennium Brescia che in semifinale ha regolato per 3-0 quella Futura Volley Busto Arzizio che ricordiamo negli ottavi aveva battuto proprio la Tecnoteam per 3-0.