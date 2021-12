Albese Volley la Tecnoteam è tornata ad allenarsi quasi al completo e ora aspetta il 2022

News pallavolo femminile

Dopo aver rinviato le ultime due gare del 2021 l'Albese Volley è tornata in palestra per riprendere ad allenarsi e lo ha fatto quasi al completo. La notizia bella in casa Tecnoteam infatti è che la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha ripreso a lavorare dopo la parentesi del Covid che aveva fermato alcune giocatrici per positività nelle ultime settimane. All'appello in questi ultimi allenamenti del 2021 mancavano solo un paio di elementi che si uniranno al gruppo nei prossimi giorni quando dovranno sostenere le visite del "Return to Play" che saranno effettuate nei primi giorni del nuovo anno. Ora spazio a qualche giorno di riposo per festeggiare il capodanno e poi di nuovo in campo ad inizio 2022 per preparare la prima partita del nuovo anno quella casalinga contro la Cda Talmassons valida per il 3° turno di ritprno che inizialmente era prevista per il 6 gennaio ma forse si giocherà domenica 9 al PalaFrancescucci di Casnate. Ricordiamo che la Tecnoteam Albese dovrà poi recuperare le due gare con Soverato in casa e con il Club Italia in trasferta a Mialno..

Programma del 2° turno di ritorno del girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Lpm Bam Mondovi’ RINVIATA

Cda Talmassons-Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (25-22, 25-23, 14-25, 23-25, 15-9)

Club Italia Crai-Tecnoteam Albese Volley Como RINVIATA

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Anthea Vicenza 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

Egea Pvt Modica-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania RINVIATA

Riposa: Ranieri International Soverato

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Cda Talmassons 29; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno; **due partite in meno

Programma del 3° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Giovedì 6 gennaio ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Talmassons

Domenica 9 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Domenica 9 gennaio ore 17:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato

Anthea Vicenza – Club Italia Crai

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco