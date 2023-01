Albese Volley: weekend di riposo in serie A2 ma la squadra brianzola ha disputato un buon test.

Albese Volley: ieri utile amichevole casalinga per la Tecnoteam contro il Delebio

Weekend atipico per l'Albese Volley che, reduce dalle ultime due splendide vittorie corsare con Offanengo e Cremona, non giocherà nel fine settimana visto che il campionato di serie A2 femminile è fermo per le finali di Coppa Italia. La Tecnoteam però per mantenere il ritmo partita ieri sera ha disputato tra le mura amiche di Casnate un utile allenamento congiunto con il Delebio, formazione di serie B1. Una buona amichevole per le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo che per la cronaca si sono imposte per 3-1.

Presente all'amichevole anche il presidente dell'Albese Volley Graziano Crimella:

"E' stato un buon allenamento per noi e per loro. Il nostro coach ha potuto ruotare tutte le giocatrici. Ora aspettiamo tutti i tifosi per domenica 5 febbraio per l’importantissimo incontro casalingo con Olbia"

Programma del 6° turno di ritorno del girone A serie A2 donne

Sabato 4 febbraio

Club Italia – Lpm Bam Mondovi’, Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco

Domenica 5 febbraio ore 17:00

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino, Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia, Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia, Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona

Classifica aggiornata del girone A serie A2 donne

Itas Trentino 36 (11 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 4); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 8); Orocash Lecco 21 (7 – 8); D&a Esperia Cremona 19 (5 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (7 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 10); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 11); Club Italia 9 (3 – 13).