Albese Volley: iniziato il conto alla rovescia per il big match Tecnoteam-Brescia di sabato 23, ingresso gratuito a Casnate

In casa dell'Albese Volley è già iniziato il conto alla rovescia per la grande sfida prenatalizia di serie A2 femminile in programma sabato 23 dicembre a Casnate alle 18 contro la Valsabbina Millenium Brescia che la precede in classifica di 4 punti. Un vero e proprio scontro diretto che si annuncia decisivo in chiave playoff.

Ecco perché il presidente della Tecnoteam Graziano Crimella ha voluto fare un regalo di Natale anticipato a tutti i tifosi e ha deciso che sabato sarà gratuito l'ingresso al Palafrancescucci per avere le tribune piene di tifosi per dare la carica alle guerriere nel derby contro Brescia. Lo sa bene anche la palleggiatrice della Tecnoteam Cecilia Nicolini che dopo le due ultime vittorie con Soverato e Pescara chiama a raccolta i tifosi:

"Per noi da Soverato è iniziata una nuova parentesi che durerà fino alla fine del campionato in cui ogni partita sarà decisiva per non lasciare andare un posto in poule promozione. Noi ci crediamo e ce lo siamo dette: non possiamo più permetterci di sbagliare e lo abbiamo dimostrato con le ultime due vittorie. Ora ci aspetta una grande sfida sabato sera in casa e abbiamo bisogno di un palazzetto caldo e pieno. Abbiamo bisogno ancora di più del sostegno dei nostri tifosi contro Brescia".

Programma del 14° turno, 5° di ritorno serie A2 donne

Sabato 23 dicembre alle 17:

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Volley Talmassons Fvg – Futura Giovani Busto Arsizio

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Soverato

Sirdeco Volley Pescara – Citta’ Di Messina

Vtb Fcredil Bologna – Nuvoli’ Altafratte Padova

Classifica girone A serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 38 (13 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 37 (13 – 1); Città Di Messina 30 (10 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (6 – 7); Volley Soverato 12 (4 – 9); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 12); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 13).