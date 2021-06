Albese Volley la Tecnoetam aprirà la semifinale sabato a Cremona

Albese Volley la Fipav ha comunicato le date del prossimo turno di playoff di serie B1 femminile.

Albese Volley gara 2 invece alla palestra Pedretti di Albese mercoledì 9 giugno alle ore 21

Sabato 5 giugno l'Albese Volley aprirà la serie dei semifinale dei playoff di serie B1 femminile contro l'Esperia Cremona. Questo è quanto diramato dalla federazione italiana pallavolo che ,dopo aver avallato il rinvio di gara 1 previsto ad Albese per sabato scorso 29 maggio, ha in queste ore comunicato orari e sedi delle due dare di semifinale. Balza all'occhio che di fatto per sabato 5 giugno alle ore 18 come da calendario orignale resta fissata la sfida in programma a Cremona che però varrà come prima gara di semifinale. La gara di ritorno invece si giocherà ad Albese il giorno mercoledì 9 giugno alle ore 21 ( gara del 29 maggio spostata d’ufficio per i casi di positività riscontrati nella squadra cremonese). Come nel turno precedente varrà la regola, in caso di parità, dell'eventuale golden set per decidere la qualificazione. Ricordiamo che nei quarti di finale la Tecnoteam Albese aveva eliminato 2-0 l'Ostiano mentre l'Esperia Cremona aveva faticato maggiormente per superare solo al golden set la Vivisette Settimo Milanese. Ora come detto le due squadre si ritroveranno da sabato prossimo una contro l'altra : in palio il passa per la finale che vale il salto in serie A2 2021/22. Come sempre e due gare saranno trasmesse in diretta sui social dell'Albese Volley, a cominciare da gara1 di semifinale sabato 5 giugno dalle ore 18. Fino ad allora la Tecnoteam agli ordini di coach Cristiano Mucciolo lavorerà in palestra per oliare equilinri e giochi in vista dell'atteso debutto in semifinale.