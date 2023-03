Albese Volley: ufficializzato il calendario della seconda fase del campionato di A2 donne.

Albese Volley: la Tecnoteam debutterà in Pool Salvezza il 19 marzo contro Volleyball Sant'Elia

Messa in archivio la regular season e anche la sconfitta al tie break subita domenica scorsa in casa contro il Sassuolo, ora l'Albese Volley è già al lavoro per prepare la prossima sfida, il primo turno della Pool Salvezza che scatterà già nel weekend di sabato 11 e domenica 12 marzo. Un weekend per la verità di riposo per la Tecnoteam che osserverà da spettatrice le avversarie per poi iniziare la sua seconda fase domenica 19 marzo in casa a Casnate contro Volleyball Sant'Elia. In questi giorni Lega Volley femminile ha pubblicato il calendario ufficiale della Pool Salvezza, che stabilirà le sei squadre retrocesse in B1. Un girone con undici squadre che disputeranno gare di andata e ritorno contro le avversarie dell'altro girone non incontrate in precedenza ma mantenendo i punti conquistati nella stagione regolare. Al termine delle dodici giornate, le ultime sei squadre in classifica saranno retrocesse in B1.

Questo il calendario che attende la Tecnoteam nella Pool Salvezza 1° Turno (andata 12/3 - ritorno 16/4)

Turno di riposo

2° Turno(andata 19/3 - ritorno 23/4) Tecnoteam Albese Volley Como - Assitec Volleyball Sant'Elia

3° Turno (andata 22/3 - 26/4) Tecnoteam Albese Volley Como - 3M Pallavolo Perugia

4° Turno (andata 26/3 - ritorno 30/4) Desi Skipping Akademia Messina - Tecnoteam Albese Volley Como

5° Turno (andata 2/4 - ritorno 7/5) Anthea Vicenza - Tecnoteam Albese Volley Como

6° Turno (andata 9/4 - ritorno 14/5) Tecnoteam Albese Volley Como - Seap Sigel Marsala