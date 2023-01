Albese Volley la Tecnoteam è tornata al lavoro per preparare la sfida dell'Epifania

Albese Volley il 6 gennaio tornerà in campo il campionato di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Chiappafeddo aprirà il suo 2023 ospitando a Casnate la lanciatissima Itas Trentino però già battuta all'andata

L'Albese Volley è tornata in campo, dopo la sosta di Capodanno, da ieri per preparare il suo primo appuntamento del 2023 che vivrà nel giorno dell'Epifania. Già perché sarà proprio la Tecnoteam a giocare d'anticipo e ad aprire il 2° turno di ritorno del girone A del campionato di serie A2 femminile venerdì 6 gennaio quando alle ore 17 al PalaFrancescucci di Casnate ospiterà l’Itas Trentino seconda forza del torneo. Un impegno non facile per le albesine che hanno chiuso il loro 2022 sulla scia di due sconfitte consecutive in trasferta contro Sassuolo e Lecco mentre il team trentino ha concluso con il botto demolendo la capolista Brescia. La Tecnoteam è tornata da lunedì al lavoro per preparare al meglio questa sfida ben sapendo della difficoltà a cui andrà incontro ma ben ricordando che all'andata nel match del 30 ottobre riuscì ad imporsi in trasferta con il punteggio di 2-3 (18-25 16-25 25-17 25-17 10-15).

Programma del 2° turno di ritorno girone A serie A2 donne

Venerdì 6 gennaio ore 17 Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino

Sabato 7 gennaio ore 17.30 D&a Esperia Cremona – Club Italia

Domenica 8 gennaio

Emilbronzo 2000 Montale – Futura Giovani Busto Arsizio

Valsabbina Millenium Brescia – Bsc Materials Sassuolo

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Lecco

Volley Hermaea Olbia – Chromavis Eco Db Offanengo

Classifica girone A serie A2 donne

Valsabbina Millenium Brescia 28; Itas Trentino 27; Futura Giovani Busto Arsizio 25; Bsc Materials Sassuolo 23; Lpm Bam Mondovi’ 19; Volley Hermaea Olbia 16; Orocash Lecco, D&a Esperia Cremona 15; Chromavis Eco Db Offanengo 14; Tecnoteam Albese Volley Como 13; Emilbronzo 2000 Montale 12; Club Italia 9.