Albese Volley la Tecnoteam fa tappa a Vicenza per allungare la sua serie positiva

Albese Volley vigilia del 5° turno della Poule salvezza di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Chiappafreddo domani ospite dell'Anthea alle ore 17: "Servirà massima attenzione"

Sulla scia di tre successi di fila l'Albese Volley si prepara a tornare in campo domenica 2 aprile per il 5° turno della Poule salvezza di serie A2 femminile. Seconda trasferta consecutiva per la Tecnoteam che domani sarà ospite alle ore 17 dell'Anthea Vicenza Volley reduce dalla brutta sconfitta a Offanengo. Un avversario quindi da non sottovalutare come ha sottolineato il coach albesino Mauro Chiappafreddo:"Sappiamo bene che Vicenza cerca punti per la salvezza. Ecco perchè noi dobbiamo affrontarla con la consapevolezza di trovare una squadra agguerrita. Vicenza ha giocatrici esperte e di categoria, quindi sarà importante l'approccio alla gara: servirà attenzione per non farci sorprendere e per cercare di fare risultato. Con altri tre punti in classifica l'obiettivo salvezza sarebbe quasi completato". La Tecnoteam domani ritroverà da avversaria Sonia Galazzo che qualche anno fa vestì la maglia di Albese e che ora è la regista di Vicenza.

Programma del 5° turno della Poule salvezza serie A2 donne

Domenica 2 aprile ore 16 Assitec Sant’Elia-D&A Esperia Cremona; ore 17 Anthea Vicenza Volley – Tecnoteam Albese Volley Como, 3m Pallavolo Perugia – Orocash Lecco, Desi Shipping Akademia Messina – Chromavis Eco Db Offanengo, Seap-Sigel Marsala – Emilbronzo 2000 Montale. Riposa: Club Italia.

Classifica della Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 37 (13 – 12); D&a Esperia Cremona 31 (9 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 30 (10 – 15); Orocash Lecco 30 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 26 (9 – 16); Anthea Vicenza Volley 25 (9 – 15); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (5 – 19); Seap-Sigel Marsala 17 (6 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 19); Club Italia 13 (4 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 21).