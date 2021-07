Albese Volley la Tecnoteam giocherà le gare casalinghe di serie A2 2021/22 a Casnate

Albese Volley è arrivato l'accordo ufficiale tra il club brianzolo e il Comune di Como.

Albese Volley la squadra neopromossa di coach Mucciolo disputerà le partite al PalaFracescucci il sabato alle ore 18

Sono settimane intense per l'Albese Volley che con ancora negli occhi la festa promozione, è molto attiva sul mercato ma non solo visto che la società sta organizzando al meglio la nuova stagione sportiva di serie A2. In questi giorni infatti il club del presidente Graziano Crimella ha regolarizzato l'iscrizione al campionato di serie A2 con relativa fidejussione richiesta dalla Federazione inoltre ha comunicato ufficialmente in queste ultime ore che giocherà tutte le partite casalinghe della Tecnoteam presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate in alternanza con la formazione della Libertas Cantù di Volley A2 maschile e probabilmente anche con la Pallacanestro Cantù (basket maschile A2). Questo perchè lo storico impianto di Casnate risponde ai requisiti di idoneità richiesti per il campionato di serie A2 femminile. L'ex Palasampietro di Casnate, da pochi mesi è stato dedicato ad Arduino Francescucci, storico presidente e fondatore della Polisportiva di Fino Mornasco (ginnastica artistica) rappresenta un impianato storico per lo sport lariano visto che per anni ha rappresentato il "tempio" dei tanti successi della grande Pool Comense pluridecorata formazione di basket femminile i cui titoli campeggiano ancora sul tetto dell'impianto. Ecco allora che per la prima volta l'impianto di Casnate sarà teatro del grande Volley. Le gare casalinghe della Tecnotem di coach Cristiano Mucciolo si dovrebbero svolgere - è attesa ancora la conferma ufficiale - il sabato pomeriggio alle 18 al PalaFrancescucci come detto in alternanza con le altre formazioni professionistiche che scenderanno sul parquet di Casnate (Libertas e probabilmente Pallacanestro Cantù). A breve la società comunicherà ulteriori informazioni a riguardo e anche in merito alla campagna abbonamenti per seguire tutte le gare casalinghe della Tecnoteam 2021/22.