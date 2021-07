Albese Volley la Tecnoteam si rinforza con la schiacciatrice Chiara Pinto 

Albese Volley primo colpo verso la serie A2 in entrata della club del presidente Crimella.

Albese Volley la bergamasca classe 1997 arriva dal Cus Collegno dopo aver giocato con la Foppapedretti, Trescore e Busto Arsizio

Si muove il mercato dell'Albese Volley che ha piazzato il primo colpo in entrata per rinforzare la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile. Dopo le conferme di coach Cristiano Mucciplo e nel roster di Caterina Cialfi e Carlotta Zanotto (ma anche le partenze di Bea Badini volata in Arizona e dell'ex capitana Angela Gabbiadini), la società del presidente Graziano Crimella ha annunciato il primo nuovo acquisto: si tratta di Chiara Pinto forte schiacciatrice bergamasca, classe 1997, con spiccate propensioni offensive, cresciuta nelle giovanili della Foppapedretti Bergamo dove ha militato una stagione in B1 per poi passare nelle tre successive sempre in B1 a Trescore Balneario a cui è seguito il debutto in A2 con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio e nell'ultima stagione al Cus Collegno volley sempre in A2. Studentessa in Scienze Amministrative e Giuridiche delle Organizzazioni Pubbliche e Private, appassionata di calcio, musica e cucina, Chiara ad Albese ritrova Gallizioli, bergamasca come lei con cui aveva giocato a Busto. Queste le prime parole della neo giocatrice della Tecnoteam: "Ho sempre incontrato Albese da avversaria negli scorsi anni - dice Pinto - fin da subito l'impressione che ho avuto é stata quella di una società molto ben organizzata e consapevole dei propri mezzi. Sono felice di entrare a far parte di questa nuova famiglia e non vedo l'ora di tornare in campo con la grinta e la passione che mi contraddistinguono. Sono sicura che sarà una bella stagione stimolante ed entusiasmante. Ringrazio il Presidente Crimella per avermi dato fiducia e sono pronta per questa nuova avventura!! Colgo l'occasione per salutare tutti i tifosi...per ora virtualmente, ma con la speranza di poterci incontrare presto!!"

La scheda di Chiara Pinto Nata a Bergamo 10/05/1997