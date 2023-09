Per l'Albese Volley prove di campionato al Trofeo Mimmo Bellomo

Albese Volley weekend in campo per la squadra brianzola di serie A2 donne.

Albese Volley a Busto Arsizio la squadr di coach Chiappafreddo oggi alle 18 sfida in semifinale Mondovì, a seguire Futura-Picco

Weekend in campo per l'Albese Volley che sulla strada verso il debutto nel campionato di serie A2 in programma a Casnate l'8 ottobre contro la Futura Busto, oggi e domani fa tappa proprio a Busto Arsizio per il 43° Trofeo Mimmo Bellomo. Ancora priva delle sue due straniere Zatkovic e Bulaich impegnate a Tokyo nel torneo pre olimpico con le rispettive nazionali, la Tecnoetam di coach Mauro Chiappafreddo parteciperà a questo quadrangolare che vedrà in campo anche le locali della Futura, la Picco Lecco e la LPM BAM Mondovì tutte formazioni di A2 femminile. La squadra albesina nella prima semifinale di oggi sfiderà alle ore 18 Mondovì a seguire Picco-Futura. Domani le finali.

Questo il programma del Torneo

Sabato 23 le due semifinali

Ore 18 Albese – Mondovì, a seguire Futura Volley- Picco Lecco.

Domenica 24 , alle ore 15.00 la finale 3°/4° posto ed a seguire la finalissima

E' possibile acquistare i biglietti direttamente al PalaBorsani, con apertura delle casse prevista per le ore 16:30: