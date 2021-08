Albese Volley, la Tecnoteam si rinforza con la forte nazionale greca Maria Oikonomidou

Albese Volley: il club brianzolo ha ufficializzato la straniera per il campionato di A2 femminile 2021/22.

Albese Volley l'opposto classe 1992 fa parte della selezione ellenica

Nuovo colpo in entrata dell'Albese Volley e che colpo. Un autentico colpaccio che parla greco. Già perché gli uomini mercato del presidente Graziano Crimella in queste ore hanno ufficializzato l'accordo con Maria Oikonomidou, giocatrice greca di Salonicco, classe 1992, opposto di assoluto valore, dalla carriera brillante e attualmente nel giro della nazionale ellenica. Un rinforzo di primo livello per la Tecnoteam che affronterà la prossima serie A2 italiana e che il Ds Gabriele Mozzanica, d’intesa con lo staff tecnico albesino, ha perfezionato in queste ultime ore. L'Albese Volley così va a puntellare il suo nuovo organico con l'attesa straniera chiamata a dare un apporto importante al team diretto da coach Cristiano Mucciolo.

Maria Oikonomidou arriva per la prima volta in Italia dal campionato di A1 in Israele dove è stata eletta come migliore opposto del torneo nelle file del Maccabi Haifa. Alle spalle vanta una lunga carriera iniziata a 13 anni e poi proseguita con le maglie di molte squadre prestigiose del suo paese tra cui Aek Atene e Panathinaikos per poi sbarcare come detto in Israele per vivere la sua prima esperienza all’estero con la canotta del Maccabi Haifa.

La nazionale greca si è già dimostrata molto soddisfatta ed entusiasta dei aver scelto l'Italia e Albese: "E' la prima volta nel vostro campionato e sono veramente contenta. Non vedo l'ora di incontrare tutta la squadra ed iniziare a lavorare per ottenere grandi risultati. So che il campionato italiano - prosegue l'opposta di Salonicco - è uno dei migliori al mondo ed è per me una grande sfida. E' la realizzazione di un sogno che avevo nel cassetto. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi. Ai tifosi di Albese, dico che dopo un anno così difficile per la pandemia in tutto il mondo, non vedo l'ora di vedere il palazzetto pieno e sentire il vostro aiuto. Ci vediamo presto ad Albese, ciao da Maria".

La scheda di Maria (Mapìa) Oikonomidou

Nata a Salonicco (Grecia) il 18/8/1992

Peso: 74 chili, altezza: 1,84

Ruolo: opposto

La sua carriera

2010/12 – Peiramatico (A1 Grecia)

2012/13 – Anatolia (A1 Grecia)

2013/14 – Nargile Vrilissia (A1 Grecia)

2014/16 – Ao Thiras (A1 Grecia)

2016/17 – Pannaxiakos AON (A1 Grecia)

2017/18 – AEK Atene (PreLeague Grecia)

2018/19 – Panathinaikos (PreLeague Grecia)

2019/20 – Panathinaikos (A1 Grecia)

2020 – Pannaxiakos AON (A1 Grecia)