Albese Volley la Tecnoteam vince in rimonta contro le azzurrine del Club Italia

Albese Volley ieri si è giocato un importante recupero in serie A2 donne .

Albese Volley sotto 2-1 la squadra d coach Mucciolo ha saputo vincere al tie break per 2-3 e sale al 6° posto

Inizia nel migliore dei modi il tour de force dell'Albese Volley che ieri presso il Centro Pavesi di Milano ha vinto il recupero contro le azzurrine del Club Italia per 3-2. Un successo sofferto ma fortemente voluto, arrivato in rimonta dopo che le giovani padroni di casa si erano portate prima sull'1-0 e poi ancora sul 2-1. Nel momento più difficile però la squadra di coach Cristiano Mucciolo ha tirato fuori cuore e carattere per rimontare e ribaltare la gara a sua favore vincendo al tie break. Un successo che regala alla Tecnoteam due punti preziosi per la classifica visto che la riportano al sesto posto. Albesine che ora si concentreranno sulla delicata prossima trasferta in programma domenica 13 a Pinerolo.

Il tabellino di CLUB ITALIA CRAI - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3

PARZIALI: 25-19; 19-25; 29-27; 20-25; 12-15)

CLUB ITALIA CRAI: Pelloia 8, Adelusi 8, Gannar 10, Nervini 19, Ituma 19, Marconato 7, Ribechi libero, Passaro 6, Giuliani 6, Esposito, Acciarri ne, Vighetto ne, Micheletti ne, Despaigne ne, Barbero libero 2. Coach Mencarelli, vice Fanni.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO; Cialfi 6, Veneriano 13, Gallizioli 5, Oikonomidou 14, Zanotto 8, Pinto 14, De Nardi Libero, Baldi 4, Nardo 15, Lualdi ne, Scurzoni ne, Bocchino ne, Mocellin ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali.

I risultati dei due recuperi del girone B

Mercoledì 9 febbraio ore 18 Club Italia Crai – Tecnoteam 2-3, Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia -Lpm Bam Mondovì 0-3.

La nuova classifica del girone B

Cda Talmassons, Lpm Bam Mondovì 36; Eurospin Pinerolo 35; Sorelle Ramonda Montecchio 30; Itas Martignacco 24; Tecnoteam Albese Volley Como 23; Ranieri International Soverato 22; Crai Club Italia 16; Anthea Vicenza 13; Rizzotti Catania Pallavolo Sicilia 10; Pvt Egea Modica 4.

Il programma del 8° turno di ritorno del girone B

Domenica 13 febbraio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Ranieri International Soverato – Club Italia Crai

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Tecnoteam Albese Volley Como

Cda Talmassons – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (13-02-2022 16:00)

Anthea Vicenza – Egea Pvt Modica

RIPOSA: LPM BAM MONDOVI’