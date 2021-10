Albese Volley manca sempre di meno all'atteso debutto della Tecnoteam in serie A2

Pallavolo femminile

Albese Volley Michela Gallizioli: "Abbiamo ancora lavoro da fare in palestra ma siamo pronte per il debutto di domenica 10 a Soverato"

In casa dell'Albese Volley manca sempre di meno all'atteso debutto nel campionato di serie A2 femminile in programma per domenica 10 ottobre a Soverato. Dopo aver chiuso il lungo precampionato con la bella amichevole giocata a Casate contro il Volley Pinerolo, ecco che la Tecnoteam sta ultimando la fase di preparazione sotto la regia di coach Cristiano Mucciolo per mettere a punto giochi ed equilibri in vista del debutto in terra calabrese. Oggi e domani gli ultimi allenamenti poi sabato mattina volo verso Lamezia Terme. Dallo spogliatoio Tecnoteam fa il punto della situazione Michela Gallizioli.

"Ci siamo quasi dobbiamo ancora rodare un po' ma sabato scorso abbiamo giocato un buon test contro Pinerolo. Dobbiamo ancora lavorare in questi ultimi giorni e speriamo che poi i risultati si vedranno sul campo in campionato. C'è ancora ancora tanto duro lavoro da fare in palestra per migliorare su alcuni dettagli ma ci siamo quasi dai....pronte per il debutto a Soverato".

Ricordiamo che tutte le partite della Tecnoteam si potranno seguire - gratuitamente - sul canale Youtube di Volleyball World con inizio alle 17 a cominciare dal match d'esordio a Soverato.

Il programma del 1° turno girone B serie A2 femminile

Domenica 10 ottobre ore 13 Egea PVT Modica-Itas Ceccarelli Group Martignacco, ore 19 Eurospin Ford Sara Pinoerlo-Rizzotti Design pallavolo Siciia catania; ore 17 Ranieri International Soverato-Tecnoteam Abese,CDA Talmassons-Anthea Vicenza, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-LPM Bam Mondovì. Riposa Club Italia.