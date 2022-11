Albese Volley: ieri sera si è giocato il 7° turno infrasettimanale di serie A2 donne.

Albese Volley: missione compiuta dalla Tecnoteam che riassapora il gusto della vittoria

Missione compiuta dall'Albese Volley che ieri sera nel 7° turno infrasettimanale di serie A2 femminile è tornata alla vittoria. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafeddo infatti si è imposta in casa con un netto 3-0 contro le giovani del Club Italia superando in classifica sia Offanengo che Emilbronzo 2000 Montale. La Tecnoteam tornerà in campo già domenica 27 proprio sul campo dell'Emilbronzo 2000 Montale.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO - CLUB ITALIA 3-0

Parziali 25-22, 25-18, 25-15

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY: Nicolini 3, Veneriano 7, Conti 14, Nardo 10, Gallizioli 10, Cassemiro 11, Rolando (L). Non entrate: Badini, Bernasconi, Stroppa, Radice (L), Cantaluppi, Pinto, Nicoli. All. Chiappafreddo.

CLUB ITALIA: Passaro, Giuliani 9, Modesti 9, Adriano 14, Viscioni 6, Acciarri 3, Ribechi (L), Micheletti 4, Gambini. Non entrate: Esposito, Amoruso, Monaco (L), Peroni, Batte. All. Mencarelli.

ARBITRI: Manzoni, Di Lorenzo

I risultati del 7° turno d'andata girone A

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

Tecnoteam Albese Volley Como-Club Italia 3-0 (25-22, 25-18, 25-15)

Bsc Materials Sassuolo-Orocash Lecco 2-3 (25-16, 22-25, 26-24, 22-25, 9-15)

Emilbronzo 2000 Montale-Lpm Bam Mondovi’ 1-3 (16-25, 25-18, 21-25, 17-25)

U.S. Esperia Cremona-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (17-25, 16-25, 20-25)

Chromavis Eco Db Offanengo-Itas Trentino 0-3 (14-25, 21-25, 22-25) Classifica aggiornata del girone A Valsabbina Millenium Brescia 19 (6 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 – 1); Itas Trentino 14 (4 – 3); Bsc Materials Sassuolo 12 (4 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 12 (4 – 3); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 3); U.S. Esperia Cremona 11 (3 – 4); Orocash Lecco 9 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 – 4); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 5); Emilbronzo 2000 Montale 6 (2 – 5); Club Italia 3 (1 – 6);

Programma dell'8° turno d'andata girone A

Sabato 26 novembre

Club Italia – Chromavis Eco Db Offanengo,

Domenica 27 novembre ore 17

Itas Trentino – Futura Giovani Busto Arsizio,

Orocash Lecco – U.S. Esperia Cremona,

Emilbronzo 2000 Montale – Tecnoteam Albese Volley Como

Lpm Bam Mondovi’ – Bsc Materials Sassuolo

Valsabbina Millenium Brescia – Volley Hermaea Olbia (ore 18)