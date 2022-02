Albese Volley niente da fare per la Tecnoteam ko in casa contro la terza forza Mondovì 

pallavolo femminile risultati

Albese Volley si è giocato il penultimo turno di ritorno del campionato di A2 donne.

Niente da fare per l'Albese Volley nell'ultimo turno casalingo della stagione regolare del campionato di serie A2 donne. Ieri infatti la Tecnoteam si è dovuta arrendere tra le mura amiche di Casnate alla LPM Mondovì terza forza del torneo che si è imposta con un perentorio 3-0. Sconfitta indolore per la squadra di coach Mucciolo che può comunque godersi il suo attuale quarto posto in vista dei playoff. Prima della seconda fase però la Tecnoteam dovrà giocare ancora un'ultima partita di regular season in programma domenica 6 marzo alle ore 16 sul campo della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania già battuta nel match d'andata con un secco 3-0.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – LPM MONDOVI’ 0-3

Parziali 20-25; 15-25; 21-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 2, Veneriano 7, Gallizioli 7, Zanotto 12, Nardo 6, Oikonomidou, De Nardi libero, Bocchino, Baldi 2, Pinto 2, Mocellin ne, Scurzoni ne, Lualdi ne, Ghezzi libero 2. All. Mucciolo.

LPM MONDOVI’: Cumino, Taborelli 14, Populini 8, Montani 8, Hardeman 13, Molinaro 13, Giubilato libero, Pasquino, Trevisan, Bonifacio ne, Ferrarini ne, Bisconti libero 2. All. Solforati.

Arbitri: Kronay di Luino e Armandola di Voghera

Tutti i risultati del 10° turno di ritorno del girone B

Tecnoteam Albese Volley Como-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 15-25, 21-25)

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-1 (25-10, 25-19, 25-27, 25-19)

Cda Talmassons-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio rinviata

Ranieri International Soverato-Anthea Vicenza 3-2 (25-23, 15-25, 28-26, 22-25, 15-12)

Club Italia Crai-Egea Pvt Modica 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 21-25)

RIPOSA: RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA

Classifica Girone B

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovì 42; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, Tecnoteam Albese Volley Como 32; Ranieri International Soverato 27; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.

Programma dell'ultimo turno 11° di ritorno regolare del girone B

Domenica 6 marzo ore 17

Egea Pvt Modica – Eurospin Ford Sara Pinerolo ore 15:30,

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tecnoteam Albese Volley Como ore 16

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ranieri International Soverato

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Talmassons

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Club Italia Crai