Albese Volley: a breve saranno pubblicati i calendari ufficiali della prossima stagione.

Albese Volley: oggi la Tecnoteam conoscerà il suo cammino in regular season di A2 2023/24

Giornata importante quella odierna per l'Albese Volley visto che conoscerà il suo cammino nel prossimo campionato di serie A2 femminile 2023/24. Per oggi è attesa infatti la pubblicazione dei calendari del Girone A e del Girone B 2023/24. La Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo conosce già le sua avversarie nel girone A e la data di inizio del campionato fissata per il weekend del 7-8 ottobre mentre l’ultima giornata di regular season è prevista per domenica 21 gennaio.

La Finale di Coppa Italia è fissata nel weekend della Final Four di A1, il 17-18 febbraio. Al termine della regular season, le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone si qualificheranno alla Pool Promozione dove ogni squadra affronterà le 5 formazioni dell’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Si manterranno i punti conquistati nella Regular Season.

L’ultima giornata è prevista per il fine settimana del 30-31 marzo. La vincente di questa Pool sarà promossa direttamente in Serie A1. Le altre squadre classificate dal 2° al 5° posto della Pool accederanno ai Playoff Promozione dove si affronteranno in semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare. Le vincenti si sfideranno sempre al meglio delle tre gare nella finale che metterà in palio la seconda Promozione in serie A1.

Le squadre classificate invece dal 6° all’ 10° posto dei due gironi si qualificheranno per la Pool Salvezza (10 squadre totali) dove affronteranno le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate dall’ultimo weekend di gennaio al 1 aprile. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocedono in Serie B1.

Ora non resta che aspettare il calendario ufficiale quando anche la Tecnoteam saprà il suo cammino completo in regular season di A2 2023/24.

GIRONE A

Bartoccini-Fortinfissi Perugia (PG)

Valsabbina Millenium Brescia (BS)

Cda Talmassons (UD)

Futura Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Soverato (CZ)

Tecnoteam Albese Volley Como

Akademia Sant’Anna Messina (ME)

VTB FCREDIL Bologna (BO)

Nuvolì AltaFratte Padova (PD)

Beach World Pescara (PE)