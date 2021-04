Albese Volley per la Tecnoteam domani test amichevole a Settimo Torinese 

Albese Volley prosegue la preparazione del club brianzolo verso i playoff di B1.

Albese Volley il 1° turno della seconda fase scatterà sabato 15 maggio ma ancora da stabilire l’avversario del team di coach Mucciolo

Chiusa la regular season il 27 marzo scorso con la vittoria a Novate, l’Albese Volley ha iniziato la sua lunga marcia di avvicinamento ai playoff di serie B1 che scatteranno sabato 15 maggio. Di fatto quasi un mese esatto divide la Tecnoteam di coach Cristiano Mucciolo dal debutto nel primo turno dei playoff promozione in A2. Intanto la squadra brianzola sta proseguendo la preparazione agli ordini dello staff tecnico che domani, sabato pomeriggio, ha previsto un utile test amichevole o meglio un allenamento congiunto a Settimo Torinese. Per quanto riguarda il primo turno di playoff invece è ancora da definire l’avversario che affronetranno capitan Angela Gabbiadini e compagne che, arrivate seconde nel girone B1 alle spalle della Picco Lecco, andranno a sfidare la terza classificata del girone B2 che potrebbe essere Ostiano o Costa Volpino ma per saperlo bisognerà attendere gli esiti degli ultimi recuperi ancora in programma.

Queste le date palyoff comunicate dalla federazione italaina: : 15/16 MAGGIO; 22/23 MAGGIO; 29/30 MAGGIO; 5/6 GIUGNO; 12/13 GIUGNO; 19/20 GIUGNO

CLASSIFICA FINALE prima fase GIRONE B1

Picco Lecco 27; Tecnoteam Albesevolley 25 punti; Capo d’Orso Palau 20; Visette Settimo Milanese 9; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.