Albese Volley: questa sera primo test per la nuova Tecnoteam 2023/24 in casa contro Piacenza

Albese Volley: oggi allenamento congiunto alla palestra Pedretti per il club brianzolo di serie A2 donne

Oggi in campo contro la Futura Volley Busto Arsizio

A un mese esatto dal debutto nel campionato di serie A2 femminile 2023/24, previsto per l'8 ottobre a Casnate contro la Futura Volley Busto Arsizio, oggi è tempo di prima amichevole per la nuova Tecnoteam. Già perché questa sera, giovedì 7 settembre, alle 19.30 sul campo amico del PalaPedretti di Albese la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo dove ospiterà in un allenamento congiunto la squadra di B1 della Volley Academy Piacenza.

Sarà il primo test per le gialloblù che non sono ancora al completo visto che mancheranno le due nuove straniere Daniela Bulaic e Eva Zatkovic, impegnate con le rispettive nazionali. Saranno aggregate alla prima squadra albesina le due giovani under18 Tecla Pirovano e Camilla Bernasconi. Quella di stasera sarà anche la prima occasione per i tifosi di salutare e vedere all'opera la nuova Tecnoteam. Ingresso libero.

Ricordiamo che la Tecnoteam giocherà poi un secondo test già sabato 9 settembre alle 15.30 in trasferta sul campo dell'Arena di Monza dove il team di coach Mauro Chiappafreddo renderà visita alla Vero Volley Milano formazione di serie A1.