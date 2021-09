Albese Volley, Tecnoteam in campo per l'11° Torneo internazionale Città di Lugano

Albese Volley weekend intenso e speciale per il club brianzolo di serie A2 femminile.

Albese Volley: alla palestra Pedretti si svolgerà la presentazione ufficiale della Prima squadra

Ancora un weekend molto intenso e speciale quello che si appresta a vivere l'Albese Volley. Sulla strada verso il debutto nel campionato di serie A2 femminile in programma il 10 ottobre a Soverato, la Tecnoteam oggi, sabato 25 settembre, è di scena oltre frontiera nella vicina Svizzera per partecipare all'11° Torneo internazionale Città di Lugano che si giocherà presso la palestra delle scuole elementari Lambertenghi (ingresso libero con green pass). Il torneo intitolato alla memoria di Marco Borradori, sindaco di Lugano tragicamente scomparso ad agosto, si annuncia come un triangolare molto interessante che vedrà la Tecnoteam di coach Mucciolo misurarsi prima con le padroni di casa del Volley Lugano e a seguire con il TS Volley Düdingen.

Questo il cartellone delle partite del torneo

ore 10.30 Volley Lugano – Tecnoteam Albese Volley

ore 12:45 Tecnoteam Albese Volley – TS Volley Düdingen

ore TS Volley Düdingen – Volley Lugano