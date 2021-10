Albese Volley Tecnoteam resa con onore contro la capolista

pallavolo femminile i risultati dal campo

Albese Volley i risultati del 3° turno del girone B del campionato di serie A2 donne.

Albese Volley la squadra di coach Cristiano Mucciolo tornerà in campo domenica 31 ottobre in casa contro Montecchio

Archiviato il 3° turno del campionato di serie A2 femminile che ha visto l'Albese Volley costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista CDA Talmasson per 3-0-.Risultato netto ma che non rende giustizia alla buona prova offerta dalle ragazze dirette da coach Cristiano Mucciolo. Tecnoteam che tornerà in campo domenica 31 ottobre a Casnate dove ospiterà la seconda forza del girone B la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Il tabellino di CDA TALMASSON - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3- 0

(parziali set 25-20; 25-20; 25-23).

CDA TALMASSONS: Nicolini 1, Obossa 22, Cogliandro 10, Silva Conceicao Lana 14, Bovo 7, Grigolo 8, Maggipinto Libero, Pagotto, Dalla Rosa ne, Marchi ne, Cantamessa ne, Ponte ne. Coach Barbieri, vice Cinelli

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 3, Oikonomidou 3, Zanotto 9, Pinto 4, Veneriano 5, Gallizioli 9, De Nardi Libero, Nardo 3, Baldi 4, Bocchino ne, Lualdi ne, Ghezzi ne, Scurzoni ne, Mocellin ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali

Risulati del 3° turno d'andata del Girone B

Club Italia-Anthea Vicenza(23-25, 24-26, 25-20, 21-25)

Lpm Bam Mondovi’-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3-0 (26-24, 25-17, 25-19)

Ranieri International Soverato-Eurospin Ford Sara Pinerolo 3-2 (25-15, 18-25, 25-18, 23-25, 15-12)

Cda Talmassons-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Egea Pvt Modica 3-0 (25-23, 25-20, 25-16)

Riposa: ITAS Ceccarelli Group Martignacco

Classifica Girone B

Cda Talmassons 9; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 7; Lpm Bam Mondovi’ 6; Eurospin Ford Sara Pinerolo 6; Ranieri International Soverato 5; Itas Ceccarelli Group Martignacco 3; Anthea Vicenza 3; Tecnoteam Albese Volley Como 3; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 3; Club Italia Crai 0; Egea Pvt Modica 0

Programma del 4° Turno d'andata del Girone B

Domenica 31 ottobre ore 17

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Club Italia Crai

Tecnoteam Albese Volley Como – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Anthea Vicenza – Lpm Bam Mondovi’ (30-10-2021 17:00)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ranieri International Soverato

Egea Pvt Modica – Cda Talmassons

Riposa: Eurospin Ford Sara Pinerolo