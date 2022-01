Albese Volley Tecnoteam sconfitta a testa alta dalla capolista Talmassons

News dai campi di pallavolo femminile

Albese Volley il club lariano ieri è tornato in campo per il 3° turno di ritorno A2 donne.

Albese Volley in campo dopo un mese di stop

Dopo quasi un mese è tornata in campo per una partita ufficiale l'Albese Volley che ieri per il 3° turno di ritorno di serie A2 femminile a Casnate ha ospitato niente meno che la capolista del girone Talmassons che non ha fatto sconti e si è imposta per 3-1. Di fatto però è stata una vera battaglia sportiva perché la Tecnoteam è partita forte vincendo il primo set, poi ha lottato fino alla fine e pur sconfitta è uscita a testa alta dal confronto con la prima della classe e davanti al suo pubblico.

La conferma arriva da Caterina Cilafi: "Peccato perché in alcuni momenti sembravamo più in forma di loro che però si sono dimostrate molto forti. Forse un punto ci poteva stare, non serve a nulla arrivare a 23...ci meritavamo forse un punto. Tutto sommato abbiamo ripreso il ritmo fin da subito ora dobbiamo ritrovare alcune affinità che avevano a dicembre". La Tecnoteam domenica prossima renderà visita all'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

Il tabellino di TECNOTEAM ALBESE VOLLEY - CDA VOLLEY TALMASSONS 1- 3

parziali 25-23; 19-25; 23-25; 23-25

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 5, Veneriano 8, Gallizioli 13, Oikonomidou 10, Zanotto 13, Nardo 14, De Nardi Libero; Baldi 2, Pinto 1, Lualdi, Scurzoni, Bocchino ne, Mocellin ne, Ghezzi Libero 2. Coach Mucciolo, vice Cardinali (punti totali 66, battute vincenti 3, errori servizio 12, muri vincenti

CDA VOLLEY TALMASSONS: Nicolini, Bovo 13, Conceicao 20. Obossa 25, Grigolo 12, Cogliandro 6, Maggipinto Libero, Panucci 1, Pagotto, Cantamessa, Dalla Rosa ne, Marchi ne, Ponte Libero 2. Coach Barbieri, vice Cinelli.

Programma del 3° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Domenica 9 gennaio ore 17

Tecnoteam Albese Volley – Cda Talmassons 1-3

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio RINVIATA

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovi’ RINVIATA

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato RINVIATA

Anthea Vicenza – Club Italia Crai RINVIATA

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco

La classifica aggiornata del girone B di serie A2 donne



Cda Talmassons 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*; Lpm Bam Mondovi’ 26*; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24; Tecnoteam Albese Volley Como 16*; Ranieri International Soverato 14*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14; Anthea Vicenza 13; Club Italia Crai 11*; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*; Egea Pvt Modica 3*.

Programma del 4° turno di ritorno del girone B di serie A2 donne

Sabato 15 gennaio

Cda Talmassons-MOdica, Club Italia-Martignacco

Domenica 9 gennaio ore 17

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio- Tecnoteam Albese Volley, Mondovì-Anthea Vicenza, Soverato-Pallavolo Sicilia Catania

Riposa Pinerolo.