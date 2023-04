Albese Volley: si è aperto il girone di ritorno della Poule salvezza di A2 donne.

Albese Volley: Tecnoteam spettatrice ma pur senza giocare resta prima solitaria

Nel weekend si è aperto il girone di ritorno nella Poule Salvezza di A2 femminile con l'Albese Volley che ha fatto da spettatrice e pur a riposo è rimasta saldamente in vetta. Un turno di campionato giocato con il lutto per la morte della giovane Julia Ituma. Un minuto di silenzio e niente musica in tutti i campi per ricordare la 18enne scomparsa in circostanze tragiche in Turchia. Come detto poi i risultati del campo hanno confermato che pur senza giocare la Tecnoteam Albese Volley Como ha mantenuto il comando del girone. Tecnoteam che tornerà in campo sabato. 23 aprile ospite dell'Assitec Volleyball Sant’Elia già battuta nel match d'andata.

Risultati del 1° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Anthea Vicenza Volley-Club Italia 0-3 (14-25, 22-25, 22-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Orocash Lecco 3-1 (30-28, 23-25, 25-17, 25-23)

D&a Esperia Cremona-Seap-Sigel Marsala 3-1 (19-25, 25-15, 25-17, 25-22)

Emilbronzo 2000 Montale-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-2 (20-25, 25-20, 30-28, 15-25, 15-12)

Chromavis Eco Db Offanengo-3m Pallavolo Perugia 2-3 (18-25, 25-19, 25-11, 16-25, 13-15)

Classifica Poule salvezza serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 17); Orocash Lecco 33 (11 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 24 (6 – 21); Club Italia 19 (6 – 22); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 21); 3m Pallavolo Perugia 12 (4 – 23).

Programma del 2° turno di ritorno Poule salvezza serie A2 donne

Giovedì 20 aprile Seap-Sigel Marsala – Chromavis Eco Db Offanengo

Sabato 22 Club Italia – Desi Shipping Akademia Messina

Domenica 23 aprile ore 16

Assitec Volleyball Sant’Elia – Tecnoteam Albese Volley Como

Ore 17 Orocash Lecco – Anthea Vicenza Volley, 3m Pallavolo Perugia – Emilbronzo 2000 Montale