Albese Volley, Zanotto smette: “Lascio una seconda famiglia"

Dopo cinque stagioni ricche di emozioni e vittorie al fianco dell'Albese Volley Carlotta Zanotto ha deciso di dire stop e lasciare la pallavolo giocata.

Zanotto lascia l’Albese Volley

Lei che è stata una delle protagoniste della promozione della Tecnoteam nel giugno del 2021, trascinando la squadra al successo su Lecco, poi capitano e leader nella prima stagione in A2 prima di passare al ruolo di Team Manager e quindi tornare in campo nell'ultimo campionato appena concluso. Ora come detto Zanotto ha deciso di fermarsi: " Voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Albese Volley che mi hanno supportato in questi cinque anni passati insieme, oltre a tutto lo staff ovviamente, ma in primis il presidente Graziano Crimella e sua moglie Giusy che cinque anni fa mi hanno accolto in questa società che è diventata per me come una seconda famiglia come ho sempre detto ogni anno e mi hanno sempre fatto sentire a casa. Grazie, è dura scegliere di smettere ma purtroppo prima o poi arriva il momento e per me è arrivato ma voglio ringraziare tutti e dire in bocca al lupo Albese Volley".

In via di definizione il nuovo poster

Intanto si sta completando il nuovo roster della Tecnoteam che giocherà in serie A2 nella stagione 2024/25. A disposizione del confermatissimo coach Mauro Chiappafreddo la società ha rinnovato Giorgia Bernasconi, Martina Veneriano, Marika Longobardi e recentemente anche la giovane libero Elena Radice oltre ad inserire sei nuove arrivate quali Carola Colombino, Sara Tajè Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo e Ylenia Pericati senza dimenticare il gradito ritorno di Irene Baldi.