Nuovo arrivo per la Tecnoteam: firma l'opposta Colombino

Il weekend regala un altro colpo di mercato dell'Albese Volley che ha firmato la giovane Carola Colombino, opposta piemontese che arriva dal Volley Parella.

Chi è Colombino

Colombino è nata il 12 maggio 2005 in provincia di Torino (Nichelino). Opposta di 187 cm di altezza, ha giocato nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 nel Fenera Chieri 76 con cui è arrivata terza nella stagione 2023. Poi, è passata alla Parella Torino in B1 dove è stata protagonista di una nuova stagione confermando il suo giovane talento emergente. Un bel colpo di mercato per il Ds dell'Albese Volley Mozzanica che ha messo a disposizione un altro ottimo talento a coach Mauro Chiappafreddo. Questo è il sesto colpo di mercato per la Tecnoteam 2024/25 che si aggiunge a Sara Tajè Giorgia Mazzon, Rebecca Rimoldi, Laura Grigolo e Ylenia Pericati oltre ad affiancare le confermate Giorgia Bernasconi, Martina Veneriano e Marika Longobardi.