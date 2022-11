Basket C Gold al Professional Link, Cermenate punta al bis vincente a Gorgonzola

Basket C Gold: si apre l'8° turno d'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: trasferta insidiosa per la squadra gialloblù che ritrova un grande ex , il bomber Matteo Grampa

Si apre l'8° turno del campionato di basket C Gold. Nel girone Rosso però la Professional Link Cermenate scenderà in campo nel posticipo domenicale quando alle ore 18 renderà visita alla neopromossa Gorgonzola che in estate aveva comprato i diritti della categoria. Per la squadra virtussina diretta da coach Gilberto Spinelli l'occasione per bissare l'ultimo successo contro Opera e per la prima volta in stagione provare a conquistare due vittorie di fila. Contro però troverà una squadra in salute che la precede di due lunghezze in classifica e che puà contare su un grande ex gialloblù l'indimenticato bomber Matteo Grampa.

Il programma dell'8° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 12 Milanotre-Marnatese, Vigevano-Lissone, Varese Academy-Robur; domenica 13 ore 18 Gorgonzola-Cermenate, Cusano-Nervianese, Settimo-Basket 7 Laghi, Opera-Cernusco.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno 12; Vigevano 10; Gorgonzola, Basket 7 Laghi, Marnatese, Nervianese 8; Libertas Cernusco, Opera, Lissone, Professional Link Virtus Cermenate, Milanotre 6; Varese Academy, Settimo, Cusano Milanino 2.