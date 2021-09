Basket C Gold all'esordio la Virtus Cermenate si arrende solo nel finale alla Pall. Milano

Al via il campionato lombardo

Basket C Gold risultati del primo turno d'andata del girone Giallo del campionato lombardo.

Basket C Gold i gialloblù di coach Spinelli pur incompleti tengono testa agli avversari che si impongono nell'ultimo quarto per 76-90

L'atteso esordio nel campionato di basket C Gold non ha riservato la vittoria alla Virtus Cermenate che pur incompleta ha tenuto testa alla quotata Pallacanestro Milano per oltre 30' prima di cedere per 76-90. Risultato forse fin troppo severo per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che avanti nel primo quarto per 23-20 sono tornati avanti anche sul 58-54 prima di subire il break con sorpasso dei milanesi. Avversari che trascinati dal trio Gorla, Clementoni , Paleari (61 punti in tre) hanno poi allungato nell'ultimo quarto andando a vincere. Alla Virtus non è bastato il bomber Matteo Grampa ben assitito da Pellizzoni, Romei e Anzivino. Il Cermenate tornerà in campo sabato prossimo 2 ottobre ospite del Social Osa Milano dell'ex canturino Andrea Bosa che all'esordio ha vinto contro la Bocconi.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Pall. Milano 76 - 90

Parziali 23-20, 43-44, 60-68

Virtus Cermenate: Grampa 25, Pellizzoni 13, G. Romei Longhena 11, Anzivino 10, Villa 6, Scuratti 5, Banfi 2, L. Cairoli 2, A. Romei Longhena 2, Verga, A. Cairoli ne, Carioni ne, All. Spinelli.

Pall. Milano: Gorla 21, Clementoni 20, Paleari 20, Saccà 9, Giocondo 8, Cattaneo 6, Reali 6, T. Cattaneo, Di Tonno, Meller, Premier ne, Soldati ne. All. Petitti.

I risultati del 1° turno d'andata girone Giallo

Sabato 25 Cermenate-Pall. Milano 76-90, Seriana BK Nembro Persico-Pall. Lissone 61-68, 9 Coop Romano Lombardo-Libertas Cernusco 66-71; domenica 26 Bocconi Milano-Social Osa Milano, Cusano Milanino-Fortitudo Busnago 79-61.

Classifica girone Giallo

Spallacanestro Milano, Cusano Milanino, Lissone, Libertas Cernusco, Social Osa Milano 2, Virtus Cermenate, Seriana, Bocconi Milano, 9 Coop Romano Lombardo, Fortitudo Busnago 0

Questo il programma del 2° turno d'andata

Sabato 2 ottobre ore 21: Social Osa Milano-Cermenate, Fortitudo Busnago-9 Coop Romano Lombardo, Lissone-Cusano, Libertas Cernusco-Seriana, Pall. Milano-Bocconi Milano.