Basket C Gold brutta domenica per la Virtus Cermenate sconfitta ancora a Cusano Milanino

pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è completato il 9° turno di ritorno del girone Giallo.

Basket C Gold si è completato il 9° turno di ritorno del girone Giallo.

Basket C Gold quinto stop consecutivo per la squadra gialloblù battuta dal team locale per 66-59

Continua il momento buio e senza vittorie della Virtus Cermenate nel campionato di basket C Gold. Ieri infatti nel posticipo del 9° turno di ritorno del girone Giallo la Professional Link di coach Gilberto Spinelli è incappata nella quinta sconfitta consecutiva sul campo del Cusano Milanino per 66-59. Una caduta preoccupante contro una concorrente diretta in chiave salvezza che mantiene i gialloblù all'ultimo posto del girone ora distanti 4 punti dalle squadre che li precedono. Tra i gialloblù si sono distinti Lorenzo Villa e capitan Mattia Broggi entrambi in doppia cifra. Cermenate tornerà in campo sabato 12 febbraio in casa per il recupero del 5° turno quando ospiterà la Fortitudo Busnago.

Il tabellino di Cusano Milanino - Virtus Cermenate 66 - 59

Parziali 15-13, 36-30, 57-39

Cusano Milanino: Romano Samuele 17, Peri Davide 16, Blo Simone 9, Motta Giorgio 9, Villantieri Edoardo 9, De Castro Ludovico 4, Romeo 2, Defeo Francesco, Frison Leonardo, Grimaldi Stefano, Najafi Massimo, Ventura Roberto. All. Di Gregorio.

Virtus Cermenate: Villa Lorenzo 14, Broggi Mattia 12, Tremolada Michele 9, Verga Phuwin Simone 6, Grampa Matteo 5, Banfi filippo 4, Romei Longhena Giovanni 4, Pellizzoni Riccardo 3, Scuratti Stefano 2, Carioni Matteo, Romei Longhena Agostino, Caspani Jacopo. All. Spinelli.

Programma del 9 ° turno di ritorno girone Giallo Sabato 5 febbraio Libertas Cernusco - Fortitudo Busnago 80 - 52 , Pall. Lissone - Pall. Milano 77 - 86, 9Coop Romano Lombardo - Social O.S.A. Milano 78 - 73 Seriana BK 75 Nembro - Bocconi Sport Team Mi 66 - 65, domenica 6/2 ore 18 Cusano Milanino-Cermenate 66-59

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco 22; Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 18; Fortitudo Busnago, Lissone 16; Bocconi Milano 14; Cusano, Seriana 12; Virtus Cermenate 8.

Programma del recupero 5 ° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 12 febbraio ore 21 Virtus Cermenate-Fortitudo Busnago, Pall. Milano-Social Osa, 9 Coop Romano-Seriana, Cernusco-Cusano; domenica 13 Bocconi-Lissone.