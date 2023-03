Basket C Gold: si è chiuso ieri il 24° turno regolare del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold: colpo esterno della Professional Link Cermenate che sbanca Settimo

Si è chiuso ieri il 24° turno di regular season del campionato di basket C Gold che ha regalato il colpo corsaro alla Professional Link Cermenate che espugnando il campo del Settimo si è confermata quinta forza del torneo quando mancano solo due gare alla fine. Sugli scudi Michele Tremolada top scorer dei gialloblù che torneranno in campo sabato prossimo nel turno prepasquale ancora in trasferta ospiti a Lissone.

Il tabellino di Settimo Basket - Virtus Cermenate 59 - 63

Parziali 12-20, 23-33, 41-51

Settimo: Acerni Amedeo 12, D'Ambrosio Domenico 9, Frison Leonardo 9, Guccini Riccardo 9, Marangoni Gabriele 7, Romano Samuele 6, Tornatore Riccardo 5, Ferrario Leonardo 2, Chiesa Alessandro, Battilocchi Yari ne, Turano Natale ne, Blo Simone ne, All. Di Gregorio.

Cermenate: Tremolada Michele 15, Nasini Pietro 11, Villa Lorenzo 10, Freri Federico 7, Verga Phuwin Simone 7, Bosa Andrea 5, Barbisan Massimo 4, Broggi Mattia 4, Cairoli Luca, Carioni Matteo, All. Spinelli.

Il programma dell'24° turno del girone Rosso Sabato 25 marzo Milanotre-Libertas Cernusco 61-79, Basket 7 Laghi-Nervianese 73-79, Vigevano-Robur 87-84; domenica 26 ore 18.30 Settimo-Professional Link Cermenate 59-63, Cusano-Marnatese 62-82, Opera-Varese Academy 61-64, Gorgonzola-Lissone 65-64.