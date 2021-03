Basket C Gold domani esordio casalingo per la Virtus Cermenate contro Busnago

Basket C Gold si apre domani il campionato di serie C Gold lombardo.

Basket C Gold la squadra di coach Gilberto Spinelli è pronta per il debutto di domani sera alle ore 21

E’ vigilia di campionato per la serie C God lombarda e anche per l’unica portacolori nostrana la Virtus Cermenate. Domani, sabato 6 marzo, infatti Professional Link Virtus Cermenate alle 21 debutterà nel girone B in casa contro la Fortitudo Busnago. Il team gialloblù diretto quest’anno da coach Gilberto Spinelli si presenta al via con grande entusiasmo come ammette il tecnico: “Siamo carichi e ci siamo preparati bene giocando anche una buona amichevole settimana scorsa contro Cerro. Sappiamo bene che ci aspetta una stagione anomala e che l’inizio sarà un’incognita per noi come per tutti. Difficile fare previsioni ma finalmente si torna a giocare. Per quanto riguarda la prima gara andiamo ad affrontare Busnago una squadra esperta, che incentra il suo gioco su 4 lunghi forti. Ecco perchè noi dovremo cercare di gestire il ritmo partita con le nostre armi. E’ subito una partita importante che vogliamo vincere contro una squadra del nostro livello. Nel girone vedo sopra tutte Lissone e Desio ma ripeto difficile fare previsioni. Per ora ci concentriamo solo su questo esordio che non vediamo l’ora di giocare”.

Il programma del 1° turno del girone B di serie C Gold

Sabato 6 marzo ore 21 Virtus Cermenate-Fortitudo Busnago, Lissone-Aurora Desio, Cernusco-Bocconi Milano; domenica 7 Pall. Milano-Desio

Ecco il cammino della Virtus Cermenate in regular season

: 1° turno Virtus-Busnago (andata 6/3, ritorno 17/4), 2° turno Bocconi Milano-Virtus (and 14/3, rit 21/4), 3°turno Pall. Milano-Virtus (and 20/3, rit 28/4), 4° turno Virtus-Lissone (and 27/3, rit 8/5), 5° turno Social Osa Milano-Virtus (and 31/3, rit 15/5), 6° turno Virtus-Desio (and 7/4, rit 23/5), 7° turno Cernusco-Virtus (and 10/4, rit 29/5).