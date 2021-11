Basket C Gold: giro di boa per la Virtus Cermenate che ospita in serata la rivelazione Cusano

pallacanestro Minors in campo

Si chiude oggi il girone d'andata del campionato lombardo.

Basket C Gold: si chiude oggi il girone d'andata del campionato lombardo.

Basket C Gold: dopo il successo a Lissone l'occasione per la squadra gialloblù di virare con un altro risultato positivo

Dopo essere tornata alla vittoria in quel di Lissone sette giorni fa, la Virtus Cermenate questa sera torna in campo per chiudere il girone d'andata del campionato lombardo di basket C Gold. Per il 9° turno d'andata infatti il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli ospita la rivelazione Cusano Milanino per provare ad agganciarla in classifica a quota 8 punti. Da segnalare che il play maker Mattia Broggi oggi taglia la sua 200esima presenza con la maglia della Virtus Cermenate.

Programma del 9° turno d'andata girone Giallo

Sabato 20 novembre ore 21 Virtus Cermenate-Cusano Milanino, Busnago-Cernusco, Pall. Milano-Lissone, Social Osa-9 Coop Romano Lombardo, domenica 21 Bocconi-Seriana.

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano 14; Libertas Cernusco 12; Pallacanestro Milano, Cusano, Fortitudo Busnago, Seriana, 9 Coop Romano Lombardo 8; , Virtus Cermenate, 6; Bocconi Milano, Lissone 4.