Basket C Gold: si è giocato nel weekend il 4° turno d'andata nel girone Rosso.

Basket C Gold: la Professional Link centra il primo successo esterno contro Milanotre

Il 4° turno d'andata del campionato di Basket C Gold ha regalato il primo successo esterno della Professional Link Cermenate che sale così a quota 4 punti in classifica nel girone Rosso. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha centrato nel weekend scorso un bel colpo vincente sul campo del Milanotre battuto per 69-75 al termine di una gara molto combattuta e risolta solo nel finale.

Cermenate infatti dopo aver raggiunto il massimo vantaggio ad inizio dell'ultima frazione sul 48-64 ha dovuto subire la rimonta dei locali che sono arrivati al 36' sul -1. Nei minuti finali però la Virtus ha trovato la forza per piazzare la zampata vincente che è valsa il secondo referto rosa. Cermenate tornerà in campo sabato prossimo contro la Now Vigevano.

Il tabellino di Milanotre Basket - Virtus Cermenate: 69 - 75

Parziali 25-24, 35-34, 45-59

Milanotre : Bonora Fabio 16, Orlandi Diego 12, Iacono Michael 11, Musumeci Riccardo 8, Tidey Tyrell 7, Bertoglio Nicola 6, Colombo Marco 6, Tandoi Niccolò 3, Alfieri Alberto, El Rawi Marco, Turin Simone, Valdameri Lorenzo. All. Pugliese Sandro.

Virtus Cermenate: Tremolada Michele 16, Nasini Pietro 14, Barbisan Massimo 12, Bosa Andrea 9, Verga Phuwin Simone 9, Freri Federico 8, Broggi Mattia 6, Carioni Matteo 1, Cairoli Luca, Villa Lorenzo, Zorzi. All. Spinelli.

Il programma del 4° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 15 ottobre ore 18.30 Milanotre-Cermenate 69-75, Lissone-Robur Saronno 79-74, Vigevano-Gorgonzola 83-92, Varese Academy-Libertas Cernusco 69-77, Basket 7 Laghi-Cusano 81-61; domenica 16 Nervianese-Marnatese 84-70, Settimo-Opera 55-61.

La classifica del girone Rosso

Vigevano, Robur Saronno, Gorgonzola, Basket 7 Laghi 6; Marnatese, Professional Link Virtus Cermenate, Lissone, Libertas Cernusco, Nervianese, Opera 4; Sporting Milano3, Cusano Milanino, Settimo, Varese Academy 2.

Il programma del 5° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 22 ottobre ore 21 Virtus Cermenate-Expo Inox Now Vigevano, Lissone-Nervianese, Marnatese-Varese Academy, Milano3-Settimo, Robur Saronno-Libertas Cernusco; domenica 23 Cusano-Gorgonzola, Opera -Basket 7 Laghi.