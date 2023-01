Basket C Gold, la Professional Link Cermenate chiude il 2022 a quota 14 e ripartirà dalla Coppa

Basket C Gold: la squadra lariana protagonista al termine dell'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: la Virtus tornerà in campo il 7 gennaio contro Busnago

Anche il campionato di basket C Gold saluta il 2022 e si ferma per le meritate vacanze. Così come l'unica rappresentante lariana la Professional Link Cermenate che ha virato al giro di boa a quota 14 punti con 7 vittorie e 6 sconfitte totalizzando 976 punti segnati e 958 subiti. Un bilancio positivo che conferma nelle zone alte il team gialloblu di coach Gilberto Spinelli che aprirà il ritorno da Cusano il 15 gennaio. Prima però vivrà un ghiotto antipasto con il match dei sedicesimi di finale della Coppa Lombardia sabato 7 gennaio quando in casa ospiterà la Fortitudo Busnago. Ricordiamo che Cermenate nei 32esimi aveva eliminato il Pescate vincendo in trasferta per 59-93 mentre Busnago aveva eliminato Carate Brianza per 65-53. Cermenate è inserita nella parte del tabellone giallo.

Programma dei 16esimi di finale tabellone Giallo

Il 10 gennaio Villasanta-Lissone

Il 7 gennaio Cermenate-Busnago

Il 7 gennaio Morbegno-Social Osa Milano

Già giocata Pall. Milano-Varedo 104-62

La classifica del girone Rosso al giro di boa

Robur Saronno, Nervianese 18; Basket 7 Laghi, Lissone, Cernusco 16; Marnatese, Cermenate. Vigevano 14; Gorgonzola, Opera, Milanotre, Varese Academy 10; Settimo 8; Cusano 4.

Programma del 1° turno di ritorno del girone Rosso

Sabato 14 gennaio Gorgonzola-Opera, Settimo-Vigevano, Marnatese-Lissone, Basket 7 Laghi-Robur, Varese Academy-Milanotre; domenica 15 ore 18 Cusano-Cermenate, Nervianese-Cernusco.