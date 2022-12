Basket C Gold: nel weekend si gioca l'ultimo turno d'andata nel girone Rosso.

Basket C Gold: per la Professional Link Cermenate giro di boa a casa della capolista Robur

E' vigilia dell'ultimo turno d'andata nel campionato lombardo di basket C Gold.

Nel girone Rosso vigilia anche per la Professional Link Cermenate che sulla scia delle ultime due splendide vittorie casalinghe consecutive, sabato 17 renderà visita alle ore 21 (arbitri D'Andrea-Giuliani) niente meno che alla capolista Robur Saronno. Un impegno tosto ma a tempo stesso molto stimolante per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli che sono in rialzo nelle quotazioni del girone e proveranno a fare il colpaccio per regalarsi tre punti speciali da mettere sotto il suo albero di Natale.

Dopo la sosta per le festività il Cermenate poi tornerà a giocare in campionato il 15 gennaio ospite a Cusano.

Il programma del 13° turno ultimo d’andata girone Rosso

Sabato 17 ore 21 Robur-Cermenate, Lissone-Opera, Milanotre-Cusano, Cernusco-Gorgonzola, Vigevano-Marnatese; domenica 18 Varese Academy-7 Laghi, Settimo-Nervianese.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno, Nervianese 18; Basket 7 Laghi 16; Lissone, Marnatese, Cermenate. Cernusco 14; Vigevano, 12; Gorgonzola, Opera 10; Milanotre, Varese Academy, Settimo 8; Cusano 4.