Basket C Gold: si è chiuso ieri il 7° turno di ritorno del girone Rosso lombardo

Basket C Gold: la Professional Link Cermenate sbanca Opera e ora è quinta da sola

Continua la scalata della Professional Link Cermenate nel campionato di basket C Gold, ieri sera infatti la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli andando a vincere sul campo di Opera per il 7° turno di ritorno si è issata al quinto posto solitario nel girone Rosso e tornerà in campo tra le mura amiche sabato prossimo dove ospiterà il Gorgonzola già battuto all'andata per 66-77. Prima di allora però la Virtus Cermenate mercoledì 1 marzo alle 20.30 sarà di scena sul campo della Pall. Milano per i quarti di finale di Coppa Lombardia.

Il tabellino di Opera Basket - Virtus Cermenate 62 - 77

Parziali 19-14, 30-32, 46-47

Opera: Peri Davide 14, Antonietti Federico 9, De Castro Ludovico 8, Fortunati Riccardo 6, Giardini Samuele 6, Bencivenni Filippo 5, Licari Jordan 5, Pastori Manuel 5, Villa Andrea 4, Baggi Luca, Diop Pape Ibrahima, Policoro Martin ne. All. Celè.

Virtus Cermenate: Nasini Pietro 24, Barbisan Massimo 11, Freri Federico 11, Villa Lorenzo 8, Tremolada Michele 7, Cairoli Luca 4, Verga Edoardo Cesare 4, Broggi Mattia 3, Carioni Matteo 3, Bosa Andrea 2, All. Spinelli.

I risultati del 7° turno di ritorno del girone Rosso

Sabato 25 Basket 7 Laghi-Lissone 85-60, Milanotre-Nervianese 66-75, Vigevano-Cernusco 64-82, Varese Academy-Cusano 70-47; domenica ore 18 Opera-Cermenate 62-77, Settimo-Robur 62-78, Gorgonzola-Marnatese 69-64.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 32; Robur Saronno, Basket 7 Laghi 30; Lissone 26, Cermenate 24; Vigevano 22; Cernusco 20; Gorgonzola 18; Marnatese, Milanotre 16; Opera, Settimo 14; Varese Academy 12; Cusano 6.

Il programma del 8° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 4 marzo Cernusco-Opera, Marnatese-Milanotre, Basket 7 Laghi-Settimo, Lissone-Vigevano, ore 21 Cermenate-Gorgonzola, Robur-Varese Academy; domenica 5 Nervianese-Cusano.