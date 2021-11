Basket C Gold la Virtus Ceremnate riparte sul campo della Pall.Milano per invertire la rotta

pallacanestro minors in campo

Basket C Gold la squadra gialloblù ha virato al giro di boa a quota 6 punti e ora vuole provare a risalire la classifica

Si appresta ad aprire il girone di ritorno il campionato di basket C Gold. Nel girone Giallo la Virtus Cermenate, unica squadra lariana in campo nella categoria, ha virato al giro di boa a quota 6 punti frutto di sole tre vittorie contro sei sconfitte, con il secondo attacco del torneo (con 643 punti segnati) ma anche la peggior difesa del girone, con 678 punti subiti. Un trend da provare ad invertire o meglio da migliorare in vista della seconda fase. Il calendario vedrà la Virtus Cermenate ripartire nel girone di ritorno andando a rendere visita sabato 27 novembre alle ore 18 a quella Pallacanestro Milano, terza forza del girone Giallo, che all'andata si impose nel match d'esordio per 90-76. Una sfida tosta ma a tempo stesso stimolante per Mattia Broggi e compagni desiderosi di invertire la rotta.

Programma del 1° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 27/11 ore 18 Pall. Milano-Cermenate, Busnago-Cusano, Lissone-Seriana, Social Osa-Bocconi; lunedì 29 Cernusco-9 Coop Romano. .

Classifica girone Giallo al giro di boa

Social Osa Milano, Libertas Cernusco 14; Pallacanestro Milano, Cusano, Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo 10; Seriana 8; Virtus Cermenate 6; Bocconi Milano, Lissone 4.