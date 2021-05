Basket C Gold la Virtus Cermenate beffata ancora nel finale dal Lissone

Basket C Gold risultati dell’11° turno del girone B lombardo.

Basket C Gold buona prova del team di coach Spinelli che però si è arreso dopo un match equilibrato per 71-68

L’11° turno stagionale del campionato di basket C Gold è stato ancora una volta amaro per la Virtus Cermenate che sul campo della quotata Lissone si è dovuta arrendere come nel match di andata solo nel finale e solo di 3 punti. Peccato perché la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha giocato alla pari con i locali per tutti i 40′. Ora la Virtus tornerà in campo tra le mura amiche sabato 15 maggio quando ospiterà il Social Osa Miano della guardia canturina Andrea Bosa che all’andata si impose per 65-56.

Il tabellino di Pallacanestro Lissone – Virtus Cermenate 71 – 68

Parziali 19-14, 30-32, 49-48

Lissone: Gatti 19, Fiorito 15, Meregalli 11, Collini 9, Villa 8, Aliprandi 4, Marinò 3, Meani 2, Costa, Ruzzon, De Piccoli ne, Gallucci ne, All. Fumagalli.

Virtus Cermenate: M. Banfi 17, Grampa 17, G. Longhena Romei 11, Anzivino 7, A. Longhena Romei 6, Menezes 6, Meroni 4, F. Banfi , Scuratti, Broggi ne, Carioli ne, Verga Phuwin ne, All. Spinelli-

Il programma dell’ 11° turno, 4° di ritorno del girone B

Sabato 8 maggio ore 21 Pall. Lissone-Virtus Cermenate 71-68, Fortitudo Busnago-Aurora Desio 47-89, Social Osa-Bocconi Milano 78-58. Lunedì 10 Pall. Milano-Libertas Cernusco.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 22; Pall. Milano 16; Lissone 14; Fortitudo Busnago, Social Osa Milano 8; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.