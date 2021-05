Basket C Gold la Virtus Cermenate chiude con una vittoria pesante quanto sofferta

Basket C Gold si è aperto ieri l’ultimo turno regolare del girone B lombardo

Basket C Gold la squadra gialloblù si è imposta in volata per 62-61 contro Cernusco relegandolo all’ultimo posto

Si è aperto ieri sera l’ultimo turno di stagione regolare del campionato lombardo di basket C Gold. Successo tanto pesante quando sofferto per la Virtus Cermenate che ha interrotto la sua lunga striscia di sconfitte vincendo in volata lo scontro diretto con la Libertas Cernusco per 62-61 relegandolo così all’ultimo posto. Ora la squadra di coach Gilberto Spinelli aspetta di conoscere dopo gli ultimi risultati domenicali gli accoppiamenti della seconda fase.

Il Tabellino di

Virtus Cermenate – Libertas Cernusco 62 – 61 Parziali 26-16, 41-32, 58-54

Virtus Cermenate : Menezes Felipe 15, Scuratti Stefano 15, Longhena Romei Giovanni 13, Grampa Matteo 11, Broggi Mattia 6, Banfi Federico 2, Longhena Romei Agostino, Verga Phuwin Simone, Anzivino Roberto ne, Banfi Mattia ne, Cairoli Luca ne, Carioni Matteo ne. All. Spinelli

Libertas Cernusco : Franco Tommaso 14, Buffo Alessandro 13, Sirtori Emanuele 11, Campeggi Tommaso 9, Mandelli Giovanni 5, Luisari Nicola 4, Carrera Alessandro 2, Cristofori Leonardo 2, Corbelli Federico 1, Meier Mattia, Ferraris Federico, Marelli Federico ne. All. Cornaghi

Il programma del 14° turno, ultimo regolare, del girone B Sabato 29 maggio ore 18 Virtus Cermenate-Libertas Cernusco 62-61, Busnago-Lissone 72-79, Social Osa-Pall. Miano 65-74; domenica 30 Bocconi-Desio.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 26; Lissone 22; Pall. Milano 20; Social Osa Milano 12; Fortitudo Busnago, Bocconi , Virtus Cermenate 8, Libertas Cernusco 6.