Basket C Gold Virtus Cermenate ancora al tappeto contro la capolista Desio

Basket C Gold risultati penultimo turno regolare del girone B lombardo.

Basket C Gold niente da fare domenica per i gialloblù travolti dall’Aurora per 86-56

Si è giocato nel weekend scorso il penultimo turno di stagione regolare nel campionato lombardo di basket C Gold. Prosegue purtroppo la serie negativa della Virtus Cermenate che ha perso malamente in casa della capolista, l’imbattuta Aurora Desio, per 86-56. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli tornerà in campo sabato 29 maggio per chiudere il girone B in casa contro la Libertas Cernusco (ore 18): uno scontro diretto importante per evitare l’ultima piazza. All’andata s’impose in trasferta la Virtus per 70-74.

Aurora Desio 94 – Virtus Cermenate 86 – 56

Parziali 22-13, 41-30, 63-40

Desio: Giarelli 16, Gallazzi 14, Saini 12, Leone 11, Lovato 9, Tornari 8, Casati 6, Meroni A. 4, Natalini A. 3, Tamani 2, Brown , Molteni. All. Ghirelli.

Virtus: Menezes 23, A. Longhena Romei 10, G: Longhena Romei 6, Scuratti 6, F. Banfi 4, Grampa 4, Anzivino 2, Carioni 1, M. Banfi, Broggi, Cairoli, Verga. All. Spinelli.

Il programma del 13° turno del girone B

Sabato 22 maggio Liberts Cernusco-Lissone 66-75, Pall. Milano-Bocconi 53-64, Social Osa Milano-Fortitudo Busnago 69-58; domenica 23 Desio-Cermenate 86-56.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 26; Lissone 20; Pall. Milano 18; Social Osa Milano 12; Fortitudo Busnago, Bocconi 8; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco 6.

Il programma del 14° turno del girone B

Sabato 29 maggio ore 18 Virtus Cermenate-Libertas Cernusco, Busnago-Lissone,Social Osa-Pall. Miano; domenica 30 Bocconi-Desio.