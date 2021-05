Basket C Gold Virtus Cermenate ancora uno stop casalingo con il Social Osa

Basket C Gold risultati del 12° turno stagionale del girone B lombardo.

Basket C Gold per la squadra gialloblù si tratta del sesto ko di fila per 67-73

Niente da fare per la Virtus Cermenate nel 12° turno stagionale del campionato di basket C Gold lombardo. Il team di coach Gilberto Spinelli ha perso in casa contro il Social Osa Milano allenato dall’ex Pallacanestro Cantù Paolo Avvantaggiato e in campo dal canturino Andrea Bosa.Brutta partenza dei gialloblù locali che sotto 14-32 nel primo quarto hanno dovuto rincorrere tutta la gara senza mai riuscire a riaprirla. La Virtus tornerà in campo domenica prossima in casa della capolista Aurora Desio che a Cermenate nel match d’andata s’impose per 61-75.

Il tabellino di Virtus Cermenate – Social Osa Milano 67 – 73

Parziali 14-32, 36-47, 45-60

Virtus Cermenate: G. Longhena Romei 20, 16, Menezes 15, Scuratti 5, A. Longhena Romei 4, Anzivino 3, Broggi 3, F. Banfi 1, M. Banfi, Carioli ne, Carioni ne, Verga Phuwin ne, All. Spinelli.

Social Osa Milano: Barbisan 17, Villa 16, Bosa 13, Kisonga 8, Panaccione 7, Spirolazzi 7, A. Lucchini 3, Della Flora 2, Sebastiani, Citterio ne, Lucchini ne, Sgura ne, All. Avantaggiato

I risultati del 12° turno del girone B

Sabato 15 Libertas Cernusco-Desio 72-79, Pall. Milano-Lissone 71-73, Cermenate-Social Osa 67-73; domenica 16 Bocconi-Busnago 68-64.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 24; Pall. Milano 18; Lissone 16; Social Osa Milano 10; Fortitudo Busnago 8; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 4.

Il programma del 13° turno del girone B

Sabato 22 Liberts Cernusco-Lissone, Pall. Milano-Bocconi, Social Osa Milano-Fortitudo Busnago; domenica 23 Desio-Cermenate (ore 18).